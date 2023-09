Uniwersytet w Siedlcach gotowy na kształcenie lekarzy. Uczelnia zaprezentowała pracownie Olga Kwaśniewska 18.09.2023 14:37 Siedlecki uniwersytet gotowy na przyjęcie studentów kierunku lekarskiego. Uczelnia zaprezentowała pracownię anatomii prawidłowej. To tu studenci pierwszego roku będą poznawać tajniki ludzkiego ciała.

Pracownie - anatomii prawidłowej i mikroskopowa do badania preparatów histopatologicznych i cytologicznych - już czekają na pierwszych studentów kierunku lekarskiego. Uniwersytet w Siedlcach zaprezentował nowoczesną bazę dydaktyczną. To tu studenci pierwszego roku będą pracować na zwłokach i preparatach 3D, ucząc się tajników ludzkiego ciała.

- Będziemy to robić na kilka sposobów - mówił koordynator pracowni Krzysztof Gałczyński. - Drogą najbardziej tradycyjną i podstawową, to jest oczywiście praca ze zwłokami ludzkimi. Ale jest to tylko jeden z elementów. Oczywiście używamy też nowoczesnych metod nauczania, czyli dysponujemy modelami anatomicznymi. To są modele, które powstają w technice druku 3D. Bardzo wiernie odwzorowują ciało człowieka. Dysponujemy możliwością transmisji obrazu z sal sekcyjnych na sale wykładowe - tłumaczył.



Pracownia zrobiła wrażenie na ministrze zdrowia Waldemarze Krasce.

- To piękna pracownia anatomii prawidłowej, która jest wybudowana w Siedlcach. Jest doskonałym przykładem, że można, że jeżeli władze uczelni z wieloma instytucjami się do tego zaangażują, powstaje takie nowoczesne, naprawdę robiące wrażenie miejsce. Ja jestem już dawno po skończonych studiach, pamiętam swój okres, kiedy studiowałem anatomię. To naprawdę nie ma do czego porównywać, więc myślę, że warunki do kształcenia młodych lekarzy są w Siedlcach idealne - wskazał.





Obie pracownie mieszczą się w kampusie przy 3 Maja. Koszt ich budowy to ponad 11,5 mln zł. Od października po raz pierwszy uczelnia uruchamia kierunek lekarski. Będzie się na nim kształcić 60 studentów.

