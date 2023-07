Sprawa śmierci rodziny z przedmieść Londynu pod lupą siedleckiej prokuratury Beata Głozak 13.07.2023 13:29 Sprawę śmierci czteroosobowej rodziny z przedmieść Londynu, do której doszło 16 czerwca, zbada w Polsce siedlecka prokuratura okręgowa. Rodzina pochodziła z powiatu siedleckiego. Wstępną kwalifikacją jest zabójstwo.

Sprawa śmierci rodziny z przedmieść Londynu pod lupą siedleckiej prokuratury (autor: pixabay)

Siedlecka prokuratura okręgowa zajmuje się sprawą śmierci rodziny z przedmieść Londynu. Cztery osoby zginęły 16 czerwca.

- W pierwszej fazie w tym śledztwie zostaną przeprowadzone czynności procesowe w Polsce w takim zakresie, w jakim możliwe one będą do przeprowadzenia i w takim zakresie, w jakim to będzie istotne dla skali śledztwa - mówi rzeczniczka prokuratury Krystyna Gołąbek.





A to znaczy, że przesłuchani zostaną m.in. najbliżsi ofiar. Do brytyjskich organów ścigania zostanie też skierowany wniosek o międzynarodową pomoc prawną.

- W ramach tego wniosku prokurator zwróci się o przesłanie najistotniejszych materiałów tego śledztwa, które jest prowadzone już przez służby brytyjskie. Z naszych ustaleń wynika, że sekcja zwłok czterech osób została przeprowadzona przez brytyjskie organy ścigania. Tutaj ponowne przeprowadzenie tej czynności jest niemożliwe - tłumaczy Gołąbek.





Z sekcji zwłok wynika, że 35-letnia Monika W., 11-letnia córka Maja i 3-letni syn Dawid zginęli od ciosów nożem. 39-letni Michał W. zmarł w wyniku ran szyi.

Czytaj też: Zastraszył „zakażoną” strzykawką i okradł