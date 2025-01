Zadał jej 40 ciosów nożem. 25 lat więzienia dla Karola M. za zabicie komorniczki w Łukowie RDC 21.01.2025 16:27 Na 25 lat więzienia w systemie terapeutycznym skazał we wtorek Sąd Okręgowy w Siedlcach Karola M. za zabójstwo komorniczki w listopadzie 2022 r. w Łukowie – poinformowała rzeczniczka tego sądu Agnieszka Karłowicz. Sprawca zadał jej ok. 40 ciosów nożem. Wyrok jest nieprawomocny.

Sąd Okręgowy w Siedlcach (autor: RDC)

Rzecznik Sądu Okręgowego w Siedlcach Agnieszka Karłowicz przekazała szczegóły wyroku, który zapadł we wtorek. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami.

Sąd uznał 45-latka za winnego wszystkich pięciu zarzucanych mu czynów. Chodzi o zabicie komorniczki, czynną napaść i usiłowanie zabójstwa policjanta oraz pracownika kancelarii, a także naruszenie nietykalności cielesnej i kierowanie gróźb wobec innej osoby. Sąd przyjął, że w chwili popełnienia tych czynów poczytalność oskarżonego była w znacznym stopniu ograniczona.

Za to sąd wymierzył mu karę łączną 25 lat więzienia w systemie terapeutycznym, przy czym o warunkowe, przedterminowe zwolnienie będzie mógł się starać po co najmniej 22 latach. Karol M. został również pozbawiony praw publicznych na 10 lat. Ma zapłacić także po 200 tys. zł nawiązki dla dwóch członków rodziny zamordowanej komornik.

Wyrok jest nieprawomocny. Ewentualną apelację w tej sprawie będzie rozpatrywał Sąd Apelacyjny w Lublinie.

