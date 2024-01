Akt oskarżenia ws. zabójstwa w więzieniu jeszcze w tym miesiącu? Postępowanie obejmie też funkcjonariuszy Iwona Rodziewicz-Ornoch 25.01.2024 16:52 Niewykluczone, że jeszcze w tym miesiącu będzie akt oskarżenia w głośnej sprawie zabójstwa w siedleckim więzieniu. Doszło do niego w sierpniu ubiegłego roku. Zginął jeden z osadzonych, wstępne wyniki sekcji zwłok wskazały na gwałtowne uduszenie.

Więzienie/zdjęcie ilustracyjne (autor: PIXABAY)

- W tym miesiącu lub następnym zostanie skierowany akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi R., podejrzanemu o zabójstwo z zamiarem ewentualnym pokrzywdzonego Andrzeja K. W celi było kilku osadzonych. W pewnym momencie doszło do nieporozumienia między oskarżonym i pokrzywdzonym, doszło do bójki. Oskarżony pozbawił pokrzywdzonego życia poprzez uduszenie - mówi zastępca prokuratora rejonowego w Siedlcach Adrian Wysokiński.



Jak się dowiedzieliśmy, do odrębnego powstępowania będzie wyłączony wątek dotyczący funkcjonariuszy siedleckiego więzienia, którzy w czasie zdarzenia pełnili służbę.

Prokuratura będzie badać, czy przekroczyli bądź nie dopełnili swoich obowiązków. Postępowanie będzie prowadzone w sprawie, a nie przeciwko.

