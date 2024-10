Wsparcie dla samotnych matek i dzieci z domów dziecka. Dzisiaj charytatywna zbiórka w Siedlcach Beata Głozak 05.10.2024 11:01 Dzisiaj przy Urzędzie Miasta Siedlce odbywa się charytatywna zbiórka ubrań, tekstyliów i elektroodpadów. – Dobre i czyste ubrania trafią do domów samotnej matki i domów dziecka, a pozostałe będę przetworzone na materiały izolacyjne – informuje Małgorzata Jaszczuk z wydziału gospodarki komunalnej siedleckiego ratusza. Z kolei każdy kilogram elektroodpadów zostanie zamieniony na pieniądze, za które kupiona będzie karma dla zwierząt wolno żyjących.

Charytatywna zbiórka tekstyliów i elektroodpadów w Siedlcach (autor: pexels)

Ruszyła charytatywna zbiórka tekstyliów i elektroodpadów w Siedlcach. Będzie wsparciem dla samotnych matek i dzieci z domów dziecka. Ponadto przewidziano również pomoc dla wolno żyjących zwierząt. Urzędnicy zachęcają do przewietrzenia swoich szaf.

Małgorzata Jaszczuk z wydziału gospodarki komunalnej siedleckiego ratusza informuje, że zbierane będą czyste ubrania, buty, nieużywana pościel i zalegające wykładziny.

— Te rzeczy, które będą się nadawały do dalszego użytku, będą przekazywane do domów samotnej matki, do domów dziecka. Jeżeli jest coś, co się nie nadaje, to też przyjmujemy, to pójdzie dalej do przetworzenia na materiał izolacyjny — mówi Jaszczuk.

Razem z tekstyliami zbierane będą elektroodpady. Każdy kilogram zostanie zamieniony na pieniądze, za które kupiona będzie karma dla zwierząt wolno żyjących.

— Całe AGD RTV, duże lodówki, zmywarki, pralki, jakieś mniejsze elementy, miksery, żelazka, telefony, telewizory, ekrany, monitory — wymienia Jaszczuk.

Zbiórka przy budynku urzędu miasta przy ul. Prusa rozpoczęła się dzisiaj o 9:00 i potrwa do 15:00. Dla osób, które nie zdążą, zaplanowano kolejne terminy od poniedziałku do środy od 16:00 do 18:00.

