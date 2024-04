Pojedynek Smaków w nowo powstałym Studiu Kulinarnym Aneta Borkowska 18.04.2024 11:54 W Zakładzie Aktywności Zawodowej w Siedlcach odbędzie się dziś Pojedynek Smaków. Dwie drużyny złożone z siatkarzy z KPS-u i osób z niepełnosprawnościami przygotują dwa dania. Wydarzenie będzie nieoficjalnym otwarciem Studia Kulinarnego, które stworzył ZAZ działający przy siedleckiej Caritas. Znajduje się ono przy ul. Chopina i jest kompleksowo wyposażone w najlepszej klasy sprzęt gospodarstwa domowego.

Studio Kulinarne w Siedlcach (autor: RDC)

Takiej bitwy w Siedlcach jeszcze nie było. W Zakładzie Aktywności Zawodowej działającym przy Caritas odbędzie się dziś Pojedynek Smaków.

Zastępca kierownika ZAZ-u Aleksandra Gallus, do pojedynku staną ZAZ-owcy, czyli osoby z niepełnosprawnościami pracujące w Zakładzie na co dzień, oraz siatkarze z KPS-u.

— Wymyśliliśmy sobie, że stworzymy dwie drużyny kulinarne. Dwóch panów przedstawicieli KPS-u Siedlce plus naszych dwóch kucharzy wylosują po jednym z pracowników z niepełnosprawnością i w przeciągu maksymalnie dwóch godzin, z wybranych produktów będą musieli stworzyć dania. Jedno ciepłe i deser — mówi Gallus.

Wydarzenie odbędzie się w samo południe w siedzibie ZAZ-u przy ulicy Chopina.

Studio Kulinarne w Siedlcach

Poprzez Pojedynek Smaków nieoficjalnie rozpocznie swoją działalność nowo powstałe Studio Kulinarne, w którym będą odbywać się amatorskie i zawodowe szkolenia, kursy oraz warsztaty zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

Zakład Aktywności Zawodowej w Siedlcach działający przy tutejszej Caritas stworzył Studio Kulinarne pod nazwą „ZAZowscy”. Kierownik ZAZ-u Katarzyna Rola-Skorupska zaznacza, że są naprawdę dumni z miejsca.

— Jest to przestrzeń, która została stworzona z myślą przede wszystkim o dostępności dla osób niepełnosprawnych, ale też i dla małych dzieci, żeby to była przestrzeń bezpieczna. Mamy kilka stanowisk pracy, przy których są zgromadzone wszystkie niezbędne sprzęty. Jest też bardzo duży stół, który jest najważniejszą częścią. Po to, żeby to wszystko, co zostanie wyprodukowane, było ze smakiem konsumowane i dawało przestrzeń do pobycia razem — informuje Rola-Skorupska.

Studio oficjalnie być może ruszyć jeszcze w wakacje, bo ZAZ dopina wszystkie formalności. Jego stworzenie kosztowało około 80 tysięcy złotych. Pieniądze pochodziły z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

