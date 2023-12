Pierwsza w historii Wigilia dla samotnych w Siedlcach. „Warto przyjść do nas” Beata Głozak 19.12.2023 21:38 W Siedlcach odbędzie pierwsza w historii Wigilia dla samotnych. Wydarzenie organizuje Stowarzyszenie Działań Niekonwencjonalnych. Zaproszenie kierowane jest do wszystkich osób, które nie chcą być sami 24 grudnia. — Warto wyjść, nie siedzieć samemu w domu i przyjść do nas — mówi prezes Stowarzyszenia Michał Matlengiewicz.

Pierwsza w Siedlcach Wigilia dla samotnych (autor: Pexels/Zdjęcie ilustracyjne)

Pierwsza prawdziwa wigilia Bożego Narodzenia dla w samotnych w Siedlcach. Organizuje ją Stowarzyszenie Działań Niekonwencjonalnych. Odbędzie się 24 grudnia po południu i potrwa do późnego wieczora. Wstęp jest darmowy.

Prezes Stowarzyszenia Michał Matlengiewicz podkreśla, że zaproszenie nie jest kierowane tylko pojedynczych osób.

— Osobą samotną może być również samotna mama z dzieckiem, która została w domu, a mąż wyjechał do pracy za granicą i nie jest w stanie wrócić. Może być nawet starsze małżeństwo, do którego nie dojeżdżają wnuki czy dzieci, albo przyjeżdżają co drugi rok, bo są gdzieś w innym mieście. Warto wyjść, nie siedzieć samemu w domu i przyjść do nas — mówi Matlengiewicz.

Wydarzenie odbędzie się w „Kulturalnym Poddaszu”. Zaproszenie kierowane jest do wszystkich osób, które nie chcą być sami 24 grudnia.

— Myślę, że około 70 osób jednorazowo się bez żadnego problemu zmieści. Będzie to wyglądało w ten sposób, że mamy zapisy telefoniczne. Nie jest to obowiązek, ale chcielibyśmy wiedzieć, na ile osób tak naprawdę się przygotowujemy. Będzie można przyjść od godziny 16 do 21. Mniej więcej zapisujmy co półtorej godziny. Ja będę wraz z moimi rodzicami — oznajmia Matlengiewicz.

Na suto zastawionym stole nie zabraknie tradycyjnych potraw: ryb, pierogów i barszczu. Można też przynieść i podzielić się własnym daniem.

Wigilia odbędzie się przy ul. Świętojańskiej 9, rozpocznie się o godzinie 16 i potrwa do 21. Organizatorzy proszą o wcześniejszą rezerwację telefoniczną.

Czytaj też: Czerpali milionowe zyski z prostytucji. Członkowie tzw. grupy siedleckiej skazani