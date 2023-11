Pływające molo nad zalewem Muchawka w Siedlcach nie powstanie Beata Głozak 03.11.2023 15:36 Nowoczesne, pływające molo nad zalewem Muchawka w Siedlcach nie powstanie. Miasto zrezygnowało z pomysłu. Zamiast nowego pomostu za 800 tysięcy mieszkańcy dostaną wyremontowaną starą konstrukcję.

Pływające molo nad zalewem Muchawka w Siedlcach nie powstanie (autor: UM Siedlce)

Siedlce zrezygnowały z pomysłu budowy nowego mola nad zalewem Muchawka. Stare i zniszczone, które jest tam obecnie miało zostać zastąpione przez pływający na pływakach pomost. Zamiast nowego obiektu za 800 tysięcy złotych mieszkańcy dostaną wyremontowaną starą konstrukcję.

– Chodzi o oszczędności – mówi naczelnik wydziału programów rozwojowych w urzędzie miasta Siedlce, Dariusz Godlewski.

– W pierwszym jakby wariancie wnioskowaliśmy o wymianę całego pomostu, łącznie z konstrukcją stalową, która okazała się na tyle dobra, że wydawanie pieniędzy miejskich na wymianę tego pomostu - bo przecież jak ponad połowa, to by był koszt własny miasta - okazała się nie celowa. Po dogłębnej analizie okazało się, że konstrukcja stalowa jest dobra. Ona nie jest równa, ale to, co jest dla nas ważne jest stabilna – informuje Godlewski.

Dlatego ostatecznie urzędnicy postanowili, że w obecnym pomoście wymienione zostaną jedynie deski i dobudowana bariera od strony zewnętrznej.

W efekcie koszt inwestycji zmniejszył się o pół miliona – z 800 do niecałych 300 tysięcy złotych.

