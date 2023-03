Nożownik spod galerii handlowej w Siedlcach z zarzutami Beata Głozak 08.03.2023 13:39 Damian S. to jeden z czterech mężczyzn biorących udział we wrześniowej bójce. Trzech z nich udało się od razu zatrzymać. Damian S. był poszukiwany po tym jak uciekł z miejsca zdarzenia. Dziś udało się postawić mu zarzuty.

Nożownik z zarzutami (autor: KSP/zdjęcie ilustracyjne)

23 września doszło do bójki przed galerią handlową w Siedlcach. Jeden z mężczyzn uciekł policji. Trzej pozostali mężczyźni biorący udział w bójce zostali złapani na miejscu i usłyszeli zarzuty. Damian S. był poszukiwany - mówi prokurator rejonowa Katarzyna Wąsak.

- Jest to udział w bójce z użyciem noża, w następstwie której uczestnicy zostali narażeni na ciężki uszczerbek na zdrowiu. W trakcie tego zdarzenia podejrzany tym nożem zadał co najmniej jedno uderzenie w plecy innemu uczestnikowi bójki, jak również co najmniej jedno uderzenie w rękę innemu uczestnikowi bójki - mówi prokurator.

Mężczyzna złożył wyjaśnienia, nie kwestionował swojego udziału w bójce, ale nie przyznał się do przedstawionego mu zarzutu. Teraz będzie sprawdzana jego linia obrony. Prokurator zastosował wobec podejrzanego dozór policji i poręczenie majątkowe. Damianowi S. grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

