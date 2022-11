Festiwal Nauki i Sztuki na siedleckim UPH. Trwają zapisy Beata Głozak 14.11.2022 22:04 Trwają zapisy na 24. edycję Festiwalu Nauki i Sztuki na siedleckim uniwersytecie. Start w najbliższy czwartek - w programie na dwa dni ponad sto wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Prosimy się zapisywać, bo na część spotkań zostały ostatnie miejsca – mówi jedna z organizatorek prof. Marzena Stańska.

Festiwalu Nauki i Sztuki na siedleckim uniwersytecie (autor: UPH)

- Co prawda na warsztaty botaniczne mamy już listę zamkniętą, ale jeżeli wpłynie do nas prośba, to jesteśmy w stanie zorganizować dodatkową grupę. Prosimy po prostu o kontakt z osobami, które są wymienione w programie - mówi organizatorka.





W programie mnogość tematów – od kwiatów przez genetykę, zakupoholizm po superkomputery czy mikrowarzywa.

- Tutaj proszę się też nie martwić, że będzie bardzo naukowo, bo oczywiście, jeżeli chodzi o festiwal, to postaramy się przedstawiać naukę w przystępny sposób. Zajęcia, wykłady, warsztaty odbywają się tam, gdzie pracują naukowcy: w laboratoriach, salach doświadczalnych i seminaryjnych - mówi dyrektorka Festiwalu Agnieszka Prusińska.



Dwudniowe wydarzenie otworzy wykład o kryzysie klimatycznym. Początek o godz. 9.15 w Instytucie nauk Biologicznych przy ul. Prusa. Szczegółowy program znajduje się TUTAJ.

Czytaj też: Przebudowa Dworca Kolejowego w Siedlcach z opóźnieniem