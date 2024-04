Siedem osób rannych w wypadku koło Siedlec. Autokar zjechał do przydrożnego rowu Cyryl Skiba 24.04.2024 08:11 Wypadek w drodze krajowej nr 2 w miejscowości Polaki koło Siedlec. Autokar przewożący obywateli Białorusi wjechał do rowu. Siedem osób zostało rannych.

Pięć osób rannych w wypadku koło Siedlec. Autokar zjechał do rowu (autor: OSP Kotuń)

Siedem osób rannych w wypadku na drodze krajowej nr 2 - początkowo była mowa o pięciu. W miejscowości Polaki koło Kotunia w powiecie siedleckim autokar przewożący obywateli Białorusi wjechał do rowu.

- Na łuku drogi kierowca z nieznanych przyczyn utracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu. Pięć osób z obrażeniami ciała niezagrażającymi życiu zostało przewiezionych do szpitala. Na miejscu działają służby ratunkowe i policja - relacjonowała Ewelina Radomyska z siedleckiej policji.





Na miejscu pracowało pięć zastępów straży pożarnej.

Pojazdem podróżowało 14 osób. Jak powiedział nam Mariusz Mioduski ze szpitala wojewódzkiego w Siedlcach, trzy osoby z siedmiorga rannych trafiło do właśnie tej placówki.

- Poddawani są diagnostyce i obserwacji w tym momencie. Po diagnostyce podjęte będą decyzje co do dalszego postępowania, czy będą pozostawieni w szpitalu, czy też wypisani. To obywatele Białorusi - wskazał lekarz.

Życie żadnego z rannych nie jest zagrożone.

Czytaj też: Mieli bezprawnie zawracać migrantów na granicy. Jest śledztwo prokuratury w Siedlcach