Droższe ciepło w Siedlcach. PEC z nową taryfą Beata Głozak 19.01.2023 19:48 O kilkadziesiąt złotych miesięcznie więcej za ciepło będą płacić siedlczanie. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę dla siedleckiego PEC-u. Będzie obowiązywała od 17 lutego dla lokatorów Spółdzielni Mieszkaniowej, a już od 1 lutego - dla pozostałych mieszkańców.

Droższe ciepło w Siedlcach. PEC z nową taryfą (autor: RDC)

- Mieszkaniec, który posiada małe mieszkanie, będzie miał wzrost na poziomie 33 zł miesięcznie, w stosunku do tego, ile płacił do tej pory. Przy 55 metrach kwadratowych będzie to wzrost o 51 zł. Mieszkanie duże - 80 metrów kwadratowych, będzie to wzrost o 74,30 zł - mówi prezes Przedsiębiorstwa Energetycznego Marzena Komar.



Są to już ceny z uwzględnioną rekompensata od rządu. PEC podkreśla, że to średnie kalkulacje, bo ostateczna cena będzie zależała m.in. od technologii, w której wykonany jest dany budynek. Ceny będą obowiązywały do końca kwietnia.

