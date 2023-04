Droższe bilety autobusowe w Siedlcach od 1 maja. Co ze starymi? Beata Głozak 28.04.2023 17:26 Od 1 maja mieszkańcy Siedlec więcej zapłacą za jazdę autobusem. Bilety jednorazowe zdrożeją o 40 groszy. W związku z tym Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne apeluje o wykorzystanie zalegających biletów.

Drożej za bilety autobusowe w Siedlcach (autor: MPK Siedlce)

Droższe bilety autobusowe w Siedlcach od poniedziałku 1 maja. Warto do tego czasu wykorzystać zalegające bilety.

Prezes MPK Siedlce Jacek Dmowski podpowiada, co można zrobić, by stare bilety nie wylądowały one w koszu.

– Bilety o niższym nominale za dany przejazd można zdublować tak, aby wartość za przejazd była nie niższa od obecnie obowiązującej taryfy. A więc jeśli ktoś ma dwa bilety i nie chce ich wyrzucać, to może je skasować – radzi Dmowski.

Do połowy maja osoby, które będą jechały ze starymi biletami, nie zapłacą mandatu pod warunkiem, że dokupią nowy, tak aby kwota przejazdu wyniosła nie mniej niż obowiązująca od 1 maja stawka.

