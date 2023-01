Te same od 10 lat. Pracownicy MPK chcą podwyżek cen biletów Aneta Borkowska 23.01.2023 19:45 Walczą o lepsze funkcjonowanie spółki. Już nie tylko władze, ale i pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach proszą o podniesienie cen biletów. Ostatnia podwyżka jednorazowych była w 2013 roku - mówi przedstawiciel kierowców.

Te same od 10 lat. Pracownicy MPK chcą podwyżek cen biletów (autor: RDC)

- Ceny biletów, jakie mamy obecnie, to są jakieś stare historie. Nie odzwierciedlają tego, co się dzieje wokół nas. Przykładowo na lodowisku była cena 5 zł, dzisiaj jest 9 zł. A ceny biletów MPK od 10 lat pozostają bez zmian - tłumaczy kierowca.





Bilet jednorazowy kosztuje 2,80 zł - proponowana podwyżka to 50 gr.

- To niewiele, a dzięki temu miasto nie musiałaby do funkcjonowania spółki tyle dokładać - dodaje Jacek Dmowski, prezes. - Jeśli bilety pozostaną na tym poziomie, na którym są w chwili obecnej, to zapłacą wszyscy. Zarówno ci, którzy jeżdżą autobusami, jak i ci, którzy nie jeżdżą, bo pieniążki samorządu to są pieniążki wszystkich podatników - wyjaśnia.





Miasto do MPK dokłada ponad 5 milionów rocznie. Ponad 80 pracowników spółki złożyło pismo do siedleckich radnych z prośbą podjęcie tego tematu na sesji.

