Wszystkich Świętych na Mazowszu. Zmiany w komunikacji w rejonie cmentarzy już od jutra [SPRAWDŹ] RDC 27.10.2023 20:22 Dodatkowe autobusy, częstsze kursy i specjalne linie - mazowieckie miasta przygotowują się do Wszystkich Świętych. Świąteczne rozkłady w wielu miejscach zaczynają obowiązywać już w sobotę. Sprawdziliśmy, jak sytuacja wygląda w Ciechanowie, Płocku, Siedlcach czy w Radomiu.

Wszystkich Świętych na Mazowszu. Zmiany w komunikacji w rejonie cmentarzy już od jutra (autor: UM Ciechanów)

Dodatkowe autobusy na Wszystkich Świętych w Ciechanowie od soboty. Do cmentarza komunalnego będą też dojeżdżać cztery linie - A, B, C i D.

- Częstotliwość, w zależności od linii, będzie 15-20 minut. To ułatwi w jakiś sposób dojechanie do cmentarza komunalnego. Po prostu będzie łatwiejsze. Zachęcam do korzystania z komunikacji - mówi prezes Zakładu Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Waldemar Kiciński.



Bilety będzie można nabyć u kierowców oraz stacjonarnie w wyznaczonych punktach sprzedaży. Szczegółowy rozkład jazdy znajduje się na stronie internetowej ZKM Ciechanów.

PŁOCK

Zmiany komunikacji miejskiej w Płocku z okazji Wszystkich Świętych także w Płocku. Już od soboty do wtorku oraz w czwartek 2 listopada będą dodatkowe kursy autobusów – mówi Konrad Kozłowski z biura prasowego płockiego ratusza

- Będą wykonywane dodatkowe kursy linii 24. Te autobusy będą oznaczone symbolem 24C i będą kursować co 15-30 minut między Podolszycami, Alejami Kobylińskiego przy cmentarzach właśnie w tej lokalizacji i dalej ulicą Bielską - dodaje.



W tym czasie będzie także uruchomiona dodatkowa specjalna linia autobusowa

- Tak zwana linia cmentarna numer 70 i będzie to linia okrężna. Będzie obsługiwała ruch w obrębie cmentarza komunalnego przy ulicy Bielskiej, Al. Kobylińskiego, ulice Dobrzyńską, Mościckiego, Miodową, Tysiąclecia, Bielską i znów cmentarz komunalny - mówi Konrad Kozłowski.



1 i 2 listopada będą kursowały natomiast specjalne linie cmentarne oznaczone od numeru 71 do 77. W dniu Wszystkich Świętych przejazd tymi liniami będzie bezpłatny.

SIEDLCE

Specjalne linie autobusowe dowiozą także siedlczan na cmentarze. Od poniedziałku kursować będzie linia LS1 na trasie 10 lutego-Cmentarna-Janowska. Autobusy będą jeździć co pół godziny od 9.

- Więcej udogodnień planujemy na 1 listopada - zapowiada prezes MPK Jacek Dmowski. - Poza tą linią specjalną LS1, kursującą między cmentarzami, która w tym dniu będzie kursowała co 20 minut, dokładamy jeszcze cztery linie kursujące z siedleckich osiedli, kursujące co godzinę. Będą te linie kursowały do cmentarza na ulicy Janowskiej - wskazuje.



Szczegóły na stronie mpk.siedlce.pl i na przystankach.

RADOM

Zmiany w rozkładach wprowadza także Radom. W dniach 28-29 października 2023 roku (sobota i niedziela) będzie zwiększona częstotliwość linii 4 i 13. W dniach od 28 do 31 października i 2 listopada będą one dojeżdżać na Firlej objazdami. Dla pozostałych pojazdów nie będzie wprowadzanych żadnych zmian w organizacji ruchu w okolicach cmentarza na Firleju.

Czytaj też: Ceny zniczy i chryzantem nie poszły w górę. W tym roku Uroczystość Wszystkich Świętych bez podwyżek