Nowoczesne metody leczenia raka w Siedlcach już dostępne Olga Kwaśniewska 27.04.2023 18:22 Nowoczesne metody leczenia na wyciągnięcie ręki w Siedleckim Centrum Onkologii. W Zakładzie Radioterapii pojawiły się detektory wykrywające raka. Sprzęt oraz rozbudowę akceleratora dofinansował w kwocie 1,3 mln zł samorząd Mazowsza.

Nowy sprzęt w Siedleckim centrum Onkologii (autor: Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach)

Dobre wiadomości dla pacjentów Siedleckiego Centrum Onkologii. Będą mogli szybciej zdiagnozować nowotwór i skuteczniej go wyleczyć. To dzięki nowoczesnemu sprzętowi do wykrywania choroby i precyzyjnemu akceleratorowi.

– Okazuje się, że nowoczesna radioterapia czasami nawet zastępuje chemioterapia. Działa w sposób bardzo oszczędzający organizm pacjenta. To, co się dzieje w Zakładzie Medycyny Nuklearnej w Siedlcach, jest naprawdę zjawiskowe – mówi Elżbieta Lac z zarządu województwa.

Skuteczność sprzętu wyjaśnia Łukasz Hołota z Zakładu Medycyny Nuklearnej: – Widzimy na przykład tak zwane ognisko gorące, którego nie widać na tomografii. Nie widząc tego, moglibyśmy wybrać terapię mniej skuteczną dla pacjenta.

Dzięki temu Siedleckie Centrum Onkologii jest jednym z wiodących ośrodków tego typu w kraju. Sprzęt został już dostarczony i zainstalowany i od razu służy pacjentom.

