Darmowe szczepienia przeciwko grypie dla seniorów z Siedlec Olga Kwaśniewska 23.10.2023 17:28 Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie czekają na seniorów z Siedlec. Miasto zachęca osoby w wieku powyżej 65 lat do skorzystania z tej formy profilaktyki. Wystarczy mieć ważne zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań – mówi – naczelnik wydziału bezpieczeństwa i spraw społecznych w urzędzie miasta.

Szczepienia przeciwko grypie dla seniorów (autor: pacjent.gov.pl)

Seniorzy z Siedlec mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciwko grypie. Akcja przeznaczona dla osób powyżej 65. roku życia potrwa do końca grudnia.

– W tym roku miasto kończy realizację czteroletniego programu. Do konkursu przystąpiły trzy podmioty i podpisaliśmy z nimi umowy. Mamy zakontraktowane wykonanie szczepień dla dwóch tysięcy czterystu osób. Z tego tytułu przewidzieliśmy środki z budżetu miasta w wysokości 288 tysięcy złotych – mówi naczelnik wydziału bezpieczeństwa i spraw społecznych w urzędzie miasta Leszek Borkowski.

Aby skorzystać ze szczepienia, trzeba spełnić kilka warunków.

– To musi być mieszkaniec Siedlec, który skończył 65 lat i nie ma przeciwskazań zdrowotnych co do przyjęcia szczepionki. Zanim więc zgłosimy się do któregoś z tych trzech podmiotów, trzeba mieć zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań – mówi Borkowski.

Na seniorów czeka 2400 dawek bezpłatnych szczepionek w ramach miejskiego programu profilaktyki. Szczepienia realizują SP ZOZ, Medica i Wojskowa Przychodnia Lekarska.

Seniorzy z Siedlec, dla których nie wystarczy dawek w ramach miejskiego programu, jak i wszyscy zainteresowani w wieku powyżej 65 lat, mogą również skorzystać z darmowych szczepień przeciwko grypie w ramach programu NFZ. W tym celu wystarczy zgłosić się do lekarza rodzinnego.

Czytaj też: Pociągi pasażerskie po 30 latach wracają na trasę Sokołów Podlaski – Siedlce