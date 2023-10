Pociągi pasażerskie po 30 latach wracają na trasę Sokołów Podlaski – Siedlce RDC 10.10.2023 18:53 Między Sokołowem Podlaskim a Siedlcami będą – po 30 latach przerwy – kursować pociągi pasażerskie. Linia zostanie zelektryfikowana. Zakładamy, że prędkość pociągów pasażerskich wyniesie 120 kilometrów na godzinę, a towarowych 100 – mówi prezes zarządu PKP PLK.

Wracają pociągi pasażerskie na trasę Sokołów Podlaski – Siedlce (autor: Zdjęcie ilustracyjne/PKP PLK)

Po 30 latach wrócą pociągi pasażerskie między Sokołowem Podlaskim a Siedlcami. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej i robót budowlanych. Koszt to niemal 300 mln złotych.

– Celem jest odtworzenie ruchu kolejowego, podniesienie parametrów linii z prędkości 120 kilometrów na godzinę w ruchu pasażerskim, odbudowa, modernizacja infrastruktury pasażerskiej do standardów XXI wieku, aby bezpiecznie i komfortowo można było się dostać do pociągu – mówi wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Czas podróży między Sokołowem Podlaskim a Siedlcami wyniesie ok. 30 minut. Do Warszawy z Sokołowa pociągi z prędkością do 120 km/h pojadą w czasie ok. 120 minut dla pociągów osobowych i ok. 90 minut dla pociągów przyspieszonych.

– Linia kolejowa od Sokołowa Podlaskiego do Siedlec jest linią jednotorową i taką pozostanie. Co jest jednak ważne, to fakt, że zostanie dobudowana dodatkowa mijanka, czyli więcej pociągów będzie mogło kursować między Sokołowem a Siedlcami i dalej do Warszawy. Linia zostanie zelektryfikowana. Zakładamy, że prędkość pociągów pasażerskich wyniesie 120 kilometrów na godzinę, a towarowych 100 – podaje prezes zarządu PKP PLK Ireneusz Merchel.

W ramach projektu przewidziano budowę i odbudowę osimiu stacji i przystanków w Strzale, Borkach Siedleckich, Suchożebrach, Podnieśnie (stacja towarowa), Stanach Dużych, Bielanach, Przywózkach i Sokołowie Podlaskim. Odpowiednia wysokość peronów ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągu. Dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się będą pochylnie. Zamontowane zostaną wiaty, ławki, tablice informacyjne i oświetlenie.

PLK SA zaplanowało, że prace projektowe wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce powinny zakończyć się do 2027 r., rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na przełomie 2027 i 2028 r.

Kolej Plus na Mazowszu

To jedna z czterech inwestycji na Mazowszu w ramach rządowego programu Kolej Plus.

W ramach tych inwestycji, oprócz rewitalizacji linii kolejowej Sokołów Podlaski – Siedlce, zaplanowano rewitalizację linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka – Małkinia oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacji szlaku Kolei Północnego Mazowsza. Mieszkańcy Kozienic i okolic zyskają także lepszy dostęp do kolei dzięki budowie nowej ok. 23 km linii kolejowej Świerże Górne – Dobieszyn, łączącej linię kolejową Janików – Świerże Górne (nr 77) z linią kolejową Warszawa Zachodnia – Radom Główny – Kraków Główny (nr 8).

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2029 r. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów.

Przyjęty przez Radę Ministrów i przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury Program jest wart ok. 13,3 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego.

Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego – kolei.

