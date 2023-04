Ruszyła termomodernizacja szpitala wojewódzkiego w Siedlcach Beata Głozak 26.04.2023 09:34 Szpital wojewódzki w Siedlcach zmieni się nie do poznania. Ruszyła warta ponad 22 miliony złotych termomodernizacja wszystkich budynków przy ul. Poniatowskiego. Jak mówi prezes spółki Marcin Kulicki, zakres prac jest bardzo szeroki.

Szpital wojewódzki w Siedlcach (autor: RDC)

Remont szpitala wojewódzkiego w Siedlcach już ruszył.

– Do końca roku będą docieplone ściany, naprawione dachy – mówi prezes spółki Marcin Kulicki. - Bardzo szeroki zakres robót, izolacja fundamentów, do tego fotowoltaika. To jest taka znakomita okazja, aby chociaż odrobinę koszty obniżyć - dodaje.



Inna będzie też kolorystyka całego obiektu. Koniec z pstrokacizną na zewnątrz.

- Nawiążemy kolorami do tych nowych budynków, czyli onkologii i poradni, aby wszystkie bryły stanowiły mniej więcej podobną kolorystykę, czyli biało-szara z niewielką domieszką fioletu - tłumaczy prezes.



Ośrodek zacznie też inną ważną inwestycję, czyli rozbudowę oddziału chorób wewnętrznych. Interna dwukrotnie powiększy swoją powierzchnię. Prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu.

W sumie dwie inwestycje pochłoną ponad 70 mln złotych.

