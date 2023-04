„Nagrody za medale powinny być większe”. A. Kobus-Zawojska o pracy w zarządzie PKOL-u Cyryl Skiba 27.04.2023 10:13 Wyższe wynagrodzenia za medale, pomoc w zdobywaniu wykształcenia wyższego i lepsza opieka medyczna - Agnieszka Kobus-Zawojska mówiła w „Poranku RDC” o swoich planach w nowej roli. Wioślarka, medalistka olimpijska i współprowadząca Magazynu Sportowego RDC znalazła się w zarządzie Polskiego Komitetu Olimpijskiego z ramienia Komisji Zawodniczej.

Agnieszka Kobus-Zawojska podkreśliła na naszej antenie, że wartość nagród za medale olimpijskie powinna wzrosnąć. Jej zdaniem, motywowałoby to sportowców do dążenia do zwycięstwa.

- 14 medali w Tokio, 11 w Rio, 10 w Londynie - to są naprawdę takie małe liczby, jak na nasz kraj, więc wydaje mi się, że te nagrody powinny być trochę większe - mówiła.





Jak zaznaczyła, jest problem w zdobywaniu przez sportowców edukacji.

- Ja przed igrzyskami w Rio spędziłam 317 dni na zgrupowaniu. Ciężko jest, załóżmy, studiować i trenować, bo każdy wykładowca powie Ci: „A pani nie ma”, prawda? Więc fajnie, jakby połączyć też te siły, żeby zawodnicy mogli się w jakiś sposób kształcić - wyjaśniła.





Wioślarka zaznaczyła też, że sport może być dla zawodowców wyniszczający, więc potrzebny jest lepszy system opieki zdrowotnej.

- Uważam, że ten dostęp po opieki medycznej powinien być dla nas stały. Tym bardziej, że naprawdę nasz organizm nie jest taki, jak zwykłego człowieka, co nie pracuje fizycznie. My mamy takie obciążenia, że czasem mamy 35 lat i ciężko nam wstać z łóżka i się schylić - tłumaczyła.



Agnieszkę Kobus-Zawojską można usłyszeć na naszej antenie w każdy poniedziałek po godzinie 9:00 w Magazynie Sportowym RDC.



Podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego na nowego prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego został wybrany Radosław Piesiewicz. Za jego kandydaturą głosowało 138 delegatów, a 24 poprało jego rywala Kewina Rozuma.

