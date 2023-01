82-latek zaatakował żonę młotkiem. Grozi mu dożywocie 05.01.2023 20:27 Na wniosek kozienickich policjantów i prokuratora, sąd tymczasowo aresztował 82-letniego mieszkańca powiatu kozienickiego podejrzanego o usiłowanie zabójstwa żony. Mężczyzna z niewiadomych przyczyn zaatakował swoją żonę młotkiem. Zatrzymanemu grozi teraz nawet dożywotnie więzienie.

Mazowiecka Policja

Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę na terenie powiatu kozienickiego. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 82-latek z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn zaatakował swoją 80-letnią żonę młotkiem. Kobieta z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala w Kozienicach. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów, a następnie trafił do policyjnego aresztu.

Po zebraniu przez śledczych materiału dowodowego prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut usiłowania zabójstwa. Wczoraj sąd podjął decyzję o zastosowaniu środka zapobiegawczego wobec 82-latka w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

Śledczy ustalają motywy działania mężczyzny oraz szczegółowy przebieg zdarzenia. Za usiłowanie zabójstwa mężczyźnie grozi nawet dożywotni pobyt w więzieniu.

