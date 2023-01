Zaatakowali maczetami, bo nie mogli się dogadać. Areszt dla braci z okolic Siedlec Beata Głozak 02.01.2023 18:13 Trzy miesiące w areszcie spędzą dwaj bracia z Wiśniewa, którzy w czwartek na swojej posesji wzięli udział w bójce. Mężczyźni, 32-latek i 35-latek, zaatakowali maczetami parę z powiatu łukowskiego. Z wyjaśnień poszkodowanych wynika, że poszło o sprzedaż maszyny rolniczej, którą bracia kupili od kobiety.

Policja (autor: Polska Policja)

- W trakcie użytkowania sprzęt się popsuł – opisuje prokurator rejonowa w Siedlcach Katarzyna Wąsak. - Pokrzywdzona wezwała serwis, który stwierdził, że zepsucie się maszyny wynikało z jej niewłaściwego użytkowania. Użytkownik jednak nie zgodził się z tym i skierował sprawę do sądu. Sąd przyznał, że kupującemu należy się zwrot pieniędzy, a osoba, która ją sprzedała, ma odkupić maszynę - wyjaśnia.



Para miała przyjechać do Wiśniewa, żeby zakończyć sprawę, ale zamiast tego doszło do awantury. Obaj bracia usłyszeli zarzut udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia, czyli maczet. Odmówili składania wyjaśnień i nie przyznali się do zarzucanego im czynu. Grozi im od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

