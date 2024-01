Wyjątkowy polonez na studniówce w Radomiu podbija internet Anna Orzeł 20.01.2024 15:49 Poloneza – tradycyjny taniec polski – wykonują podczas studniówek maturzyści. Zazwyczaj jest on tańczony do melodii Michała Kleofasa Ogińskiego lub kompozycji Wojciecha Kilara, ale tegoroczni maturzyści pokazują, że można także tańczyć do innych melodii. W Radomiu inspiracją było Jezioro Łabędzie.

Wyjątkowy polonez na studniówce w Radomiu podbija internet (autor: YT/Michał Ankiewicz)

Polonez, inspirowany "Jeziorem Łabędzim", podbija internet. Maturzyści z Radomia pracowali długo i ciężko. Choreografia była skomplikowana i trudna technicznie, ale wysiłek się opłacił. Taniec ma już ponad 200 tysięcy odsłon.

Na parkiecie - osiemnaście par, piękne stroje i niezwykłe emocje. Piękny, przejmujący spektakl był dziełem tancerza i choreografa Michała Ankiewicza.

– Te stroje czy te światła, czy jaka ma być muzyka, to wszystko się tworzy w mojej głowie. Ja to po prostu wydobywam na światło dzienne przed uczniami. Ja muszę mieć przed sobą ludzi, muszę podejść do nich, dotknąć ich, przedstawić ich na to i na to miejsce i wtedy widzę, co ma sens, a co nie – mówi Michał Ankiewicz.

Próby trwały kilka miesięcy. Młodzi ludzie doskonale wykorzystali ten czas, nie tylko na naukę tańca. Natalia, Wiktor i Karolina przeżyli wspaniałą przygodę, nauczyli się współpracy i są z siebie dumni.

Nauczyciele są dumni ze swoich uczniów i mają nadzieję, że "lekcja poloneza" zaprocentuje w ich dorosłym życiu. – Cieszę się bardzo z tego, dlatego, że nasza szkoła na rynku lokalnym jest znana, jest bardzo popularna, więc jeżeli teraz mamy rozgłos ogólnokrajowy, to jeszcze bardziej jestem z tego powodu szczęśliwy i cieszę się, bo to jest ich sukces. Ja byłem tylko zaproszonym gościem, mogłem tylko podziwiać ten wspaniały występ, natomiast sukces to tylko wyłącznie naszych uczniów – mówi dyrektor III LO w Radomiu Norbert Sałuda.

Rok temu maturzyści z Radomia, zaproszeni przez Prezydenta RP, zatańczyli poloneza w Łazienkach Królewskich.

Czytaj też: Nie będą płynąć promem do Kościoła. Umowa na budowę mostu przez Narew w gminie Rzewnie