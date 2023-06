Tablica w hołdzie bohaterom Radomskiego Czerwca '76 odsłonięta na lotnisku w Radomiu Anna Orzeł 29.06.2023 20:31 Tablicę, która jest hołdem oddanym bohaterom radomskiego protestu robotniczego w czerwcu w 1976 roku, odsłonięto w czwartek na Lotnisku Warszawa - Radom. Wcześniej wybrano ich na patronów nowego portu. W ten sposób połączono historię z tym, co istotne dla przyszłości miasta.

Tablica w hołdzie bohaterom Radomskiego Czerwca '76 odsłonięta na lotnisku w Radomiu (autor: RDC)

Lotnisko w Radomiu uhonorowało bohaterów Radomskiego Czerwca. W czwartek odsłonięto tablicę patronów portu.

- Zaledwie cztery dni temu uroczyście obchodzono 47. rocznicę Radomskiego Czerwca, wydarzenia, które było początkiem polskiej drogi do wolności. Dziś było równie wzruszająco - mówił Stanisław Kowalski, prezes Stowarzyszenia Radomski Czerwiec '76. - Gdy było otwarcie, tej tablicy trochę brakowało. Tutaj kiedyś pokazywano na otwarcie, że są tam dwa kamienie, jeszcze coś tam ma być, ale myślę, że tablica piękna, każdy zobaczy, ten, kto będzie zainteresowany. My jesteśmy dumni z tego - wskazał.





- Przez wiele lat po stłumieniu protestu Radom ponosił jego konsekwencje. Ważna lotniskowa inwestycja może być - w pewien sposób - traktowana jako forma naprawienia krzywd - tłumaczył wiceprezes Polskich Portów Lotniczych Stefana Świątkowskiego. - Wydaje mi się, że to, że w Radomiu powstała taka duża inwestycja, taka ładna rzecz, taki fajny terminal, fajne lotnisko, jest swego rodzaju takim dopięciem klamry. To znaczy to nie jest tak, że za bycie przyzwoitym człowiekiem będzie się karanym do końca świata. W pewnym momencie historia na szczęście się odwraca - mówił.



Lotnisko Warszawa - Radom rozpoczęło działalność pod koniec kwietnia tego roku.