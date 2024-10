Jest decyzja sądu ws. wypadku, w którym zginęła była posłanka Lucyna Wiśniewska RDC 15.10.2024 21:44 Sąd Okręgowy w Radomiu utrzymał w mocy wyrok w sprawie wypadku drogowego, w którym zginęła b. posłanka Lucyna Wiśniewska. Kierowca, który go spowodował, został skazany na 3 lata więzienia. Ma też zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych przez 10 lat.

Sąd (autor: pixabay/zdjęcie ilustracyjne)

Wypadek wydarzył się 30 października 2022 r. na drodze krajowej nr 9 w Modrzejowicach, w okolicach Skaryszewa. Według śledczych, kierujący volvo Wiesław Sz., wykonał niedozwolony manewr wyprzedzania na oznakowanym skrzyżowaniu, jadąc z nadmierną prędkością, która wynosiła 151 km na godzinę, czym doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym mercedesem, którym kierowała Lucyna Wiśniewska.

W grudniu 2023 r. Sąd Rejonowy w Radomiu skazał mężczyznę na 3 lata więzienia i orzekł wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów przez 10 lat. Apelacje od tego wyroku wnieśli pełnomocnicy rodziny tragicznie zmarłej posłanki oraz oskarżonego. Rozpoznając odwołania Sąd Okręgowy w Radomiu utrzymał w mocy zaskarżony wyrok sądu I instancji.

Lucyna Wiśniewska była lekarzem neurologiem. W latach 90. pełniła m.in. funkcję lekarza wojewódzkiego województwa radomskiego. Później została zastępcą dyrektora Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie i Radomiu. Do 2005 r. zajmowała stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Należała do współtwórców radomskiej organizacji Środowiska Inicjatywa, działała w Katolickim Stowarzyszeniu Lekarzy Polskich. W wyborach parlamentarnych w 2005 r. została wybrana do Sejmu V kadencji z listy Prawa i Sprawiedliwości z okręgu radomskiego. W 2007 r. przeszła do Prawicy Rzeczypospolitej.

Lucyna Wiśniewska została pośmiertnie odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Bene Merenti Civitas Radomiensis.

