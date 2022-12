Ruch na niebie. Orliki wracają do Radomia Anna Orzeł 07.12.2022 13:30 Odleciały ponad trzy lata temu, a teraz wracają do Radomia. Samoloty Orlik oficjalnie wznawiają służbę na macierzystym lotnisku na Sadkowie.

Orliki wracają do Radomia (autor: 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego)

Załogi i maszyny szkoleniowe samolotów wojskowych PZL- 130 Orlik przebazowano wcześniej do Dęblina. Powodem przeprowadzki - jak przypomina wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz - była budowa cywilnego portu i modernizacja drogi startowej.

- Cieszy fakt, że wracają i że tutaj będą szkolić się podchorążowie Lotniczej Akademii Wojskowej, a przede wszystkim zespół akrobacyjny, który jest dzisiaj taką perełką jeżeli chodzi o siły powietrzne. Ważny moment, ważny dzień. Cieszę się, że wreszcie możemy doczekać się powrotu Orlików do Radomia - mówi wiceminister.

Miejsce Orlików, przebazowanych do Dęblina, zajęły śmigłowce Puszczyki. One też wrócą do siebie, czyli na Lubelszczyznę.

Docelowo do 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu trafią wszystkie Orliki, które służą w polskim wojsku

Czytaj też: Co trzecia osoba zdaje egzamin na prawo jazdy w Radomiu