Na kilka miesięcy zostawił w mieszkaniu 6 kotów bez opieki. Jest wyrok dla 44-latka Anna Orzeł 20.06.2024 20:18 Rok więzienia, wpłata pięciu tysięcy złotych na konto Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami i siedmioletni zakaz posiadania zwierząt to kara, jaką radomski sąd wymierzył oskarżonemu o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad swoimi kotami. Sprawa dotyczy 44-latka, który zostawił w mieszkaniu zwierzęta bez opieki i żywności. Rozkładające się zwłoki kotów odkryto po 9 miesiącach.

Jest wyrok ws. 44-latka, który zostawił na kilka miesięcy koty bez opieki (autor: pexels/zdjęcie ilustracyjne)

Mężczyzna, który na kilka miesięcy zostawił w mieszkaniu w Radomiu koty bez opieki, usłyszał w sądzie wyrok. Zwierzęta — bez dostępu do pokarmu i wody — nie przeżyły.

Kara, jaka została mu wymierzona to: rok więzienia, wpłata pięciu tysięcy złotych na konto Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami i siedmioletni zakaz posiadania zwierząt.

Zdaniem sędziego Łukasza Lechowskiego, właściciel kotów działał z premedytacją i nie ma dla jego zachowania żadnego usprawiedliwienia. Wina oskarżonego nie budzi wątpliwości.

— Dla sądu taka sytuacja jest zupełnie niezrozumiała, jak można normalnie funkcjonować, wykonywać swoje codzienne czynności, chodzić do pracy, robić zakupy i mieć gdzieś z tyłu głowy w świadomości, że w mieszkaniu są zwierzęta, które prawdopodobnie w tym momencie umierają z pragnienia czy z głodu — mówi Lechowski.

Wyrok nie jest prawomocny.

Koty zamknięte w domu bez opieki

W czerwcu ubiegłego roku rozkładające się zwłoki sześciu kotów znaleziono w jednej z kamienic przy ul. Moniuszki w Radomiu. Odór wydobywający się z jednego z mieszkań zaniepokoił sąsiadów. Po wezwaniu służb i wejściu do środka okazało się, że w mieszkaniu są ciała sześciu kotów w stanie daleko posuniętego rozkładu.

Jak przekazała wcześniej RDC rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Agnieszka Borkowska, gdy fetor stał się nie do zniesienia, powiadomiono służby.

— Po wejściu do mieszkania okazało się, że znajdują się tam zwłoki sześciu kotów, które były w stanie daleko posuniętego rozkładu. Osoba, która wynajmowała to mieszkanie to 26-letni mieszkaniec Radomia. Kilka miesięcy temu, we wrześniu pozostawił zwierzęta bez opieki i zamknął mieszkanie — informuje Borkowska

Znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem

Zwierzęta zostały pozostawione bez jedzenia, wody i jakiejkolwiek opieki.

— Koty były w tragicznych warunkach bytowych, co skutkowało ich śmiercią. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzętami, co w efekcie doprowadziło do ich śmierci — dodaje Borkowska

Śledczy ustalili, że wynajmujący mieszkanie mężczyzna przez dziewięć miesięcy nie pojawiał się w domu, w którym zostawił koty. Z opinii lekarza weterynarii wynikało, że koty były przez długi czas pozbawione należytej opieki, pożywienia i świeżego powietrza, co doprowadziło do ich zgonu.

