Kontrole dronem i pierwsze mandaty za nieprawidłowe palenie w piecach w Radomiu Anna Orzeł 14.11.2023 14:31 Radomska Straż Miejska podsumowała październikowe kontrole pieców w Radomiu. Funkcjonariusze używali do nich specjalistycznego drona. W trakcie kontroli w około 50 domach nałożyli 6 kar.

Kontrole dronem i 6 pierwszych mandatów za nieprawidłowe palenie w piecach w Radomiu (autor: samorzad.gov.pl)

Mandaty za nieprawidłowe palenie w piecach w Radomiu. Strażnicy od początku października wykonali około 50 kontroli i w sześciu przypadkach nałożyli kary. Funkcjonariusze mają uprawnienia, które pozwalają im wchodzić do domów czy firm i pobierać do badań popiół z palenisk.

Jak przekazał zastępca komendanta Straży Miejskiej w Radomiu Grzegorz Sambor, dysponują też nowoczesnym sprzętem, który ułatwia kontrole.

– Używamy do tego drona, który pełni funkcję bardziej prewencyjną. On namierza, on gdzieś bada jakość tam powietrza. My z racji posiadanych uprawnień kontrolujemy. Oczywiście pierwsze loty i pierwsze trafienia już miały miejsce. Kontrolowaliśmy posesję i na Idalinie, i na Glinicach, i na Kapturze i wszystkie zakończone w postępowaniu mandatowym – informuje Sambor.

Wysokość mandatu za zanieczyszczanie powietrze wynosi 500 złotych.

Czytaj też: Plac budowy przekazany. Radom wybuduje na Michałowie 90 mieszkań na tani wynajem