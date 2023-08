„Nic o przelocie F-16 nie wiedzieliśmy”. Władze Radomia chcą wyjaśnień ws. huku Katarzyna Czarkowska 23.08.2023 12:22 Władze Radomia zwrócą się dzisiaj do Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w sprawie F-16, które wczoraj przebiły barierę dźwięku nad Radomiem. Wystraszeni hukami mieszkańcy dzwonili na straż i policję. Jak wyjaśnia dowództwo, loty myśliwców F-16 nad regionem radomskim odbyły się zgodnie z procedurami.

We wtorek po godzinie 18:00 nad Radomiem rozległy się dwa potężne huki przypominające wybuchy. Mieszkańcy wystraszyli się - zaczęli dzwonić na policję, straż miejską i pożarną. – Nic o przelocie F16 nie wiedzieliśmy, żądamy wyjaśnień – mówi wiceprezydent Mateusz Tyczyński.

– Jeśli rzeczywiście były to ćwiczenia, no to pytanie pierwsze, czy można latać z ponaddźwiękową prędkością nad gęsto zaludnionymi obszarami? Bo z tego co wiem, to nie można, a po 2 czemu nie było żadnego ostrzeżenia dla mieszkańców Radomia, że takie anomalia na niebie mogą wystąpić? Będziemy się domagać, żeby w przyszłości mieszkańcy byli o tym informowani – mówi Tyczyński.

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że następujące po sobie dwie „eksplozje” były wynikiem przekroczenia bariery dźwięku przez samoloty.

Piloci wykonywali „zaplanowane loty ćwiczebne".

Jak poinformowało nas Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych loty myśliwców F16 nad regionem radomskim odbyły się zgodnie z procedurami. – Nie o wszystkich ćwiczeniach informowane są służby i samorządy – komentuje rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych major Ewa Złotnicka

– Nie jesteśmy w stanie codziennie o wszystkich lotach informować, nie o wszystkich ćwiczeniach zamierzeniach szkoleniowych możemy informować ze względu na bezpieczeństwo wykonania operacji i bezpieczeństwo informacji, bo jest to dla nas dosyć ważne, żeby to szkolenie przebiegało bezpiecznie. Te loty wczorajsze były zgodnie z procedurami – tłumaczy Złotnicka.

Dowództwo Operacyjne zapewnia, że przelot myśliwców odbył się bezpiecznie, około 20 kilometrów od zabudowań.

