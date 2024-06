Transport wojskowej Iskry na lawecie ulicami Radomia [ZOBACZ] Wojciech Kowalczewski 27.06.2024 19:17 Jedna z czterech Iskier, podarowanych przez wojsko Radomskiemu Samorządowi Obywatelskiemu, została przetransportowana dzisiaj z lotniska do firmy, która pomaga przy montażu pomnika „Iskry w rozlocie”. – Wyważanie środek ciężkości, dużo sprzętu, dużo pomocy wojska – opowiadał Jarosław Kowalik z Samorządu Obywatelskiego.

5 Transport wojskowej Iskry (autor: RDC)

Dziś przetransportowano ulicami Radomia jedną z czterech Iskier, która jest częścią pomnika „Iskry w rozlocie”.

Jarosław Kowalik z Samorządu Obywatelskiego przyznał, że to była skomplikowana operacja wymagająca wielu obliczeń.

– Wyważanie środek ciężkości, dużo sprzętu, dużo pomocy wojska. W tej chwili samolot mamy już przestawiony, a skrzydła zdjęte. W związku, z czym za chwilę będziemy ładowali na platformę – opowiadał.

„Cztery Iskry w rozlocie” staną na rondzie Narodowych Sił Zbrojnych. Okazały pomnik w naturalnie odwzorowanym układzie akrobacyjnym Iskier będzie prawdopodobnie jedynym takim na świecie.

Samoloty zostaną zawieszone na ponad 16-metrowej konstrukcji i będą widoczne z daleka.

– Zakładane będą testowe wysięgniki, by sprawdzić, czy to wytrzyma pod kilkutonowym obciążeniem. To fajna inicjatywa pomagać przy takim projekcie. Myślę, że to przyciągnie trochę ludzi do Radomia – powiedział zaangażowany społecznie w projekt Marcin Nowak.

W pierwszej połowie lipca ma rozpocząć się malowanie samolotów. Warunkiem jest słoneczna pogoda.

Samoloty Iskra, wycofane z użytkowania i podarowane przez wojsko Radomskiemu Samorządowi Obywatelskiemu, znajdują się w 42. Bazie Lotnictwa w Radomiu.

Źródło: RDC Autor: Wojciech Kowalczewski/PA