Jest śledztwo ws. rozbiórki dawnego Hotelu Rzymskiego w Radomiu Iwona Rodziewicz-Ornoch 19.07.2024 20:55 Jest śledztwo w sprawie wyburzenia dawnego Hotelu Rzymskiego w Radomiu - dowiedziało się Polskie Radio RDC. Nieruchomość należy do osoby fizycznej - inwestora prywatnego, który dostał pozwolenie na budowę z wydziału architektury Urzędu Miejskiego. W międzyczasie jednak nieruchomością przy radomskim deptaku zainteresował się konserwator zabytków, podjął działania żeby wpisać Hotel Rzymski do ewidencji zabytków.

Rozbiórka Hotelu Rzymskiego w Radomiu w prokuraturze. Inwestor wyburza budynek, który może być zabytkiem (autor: RDC)

Prokuratura Rejonowa Radom Wschód wszczęła śledztwo w sprawie wyburzenia dawnego Hotelu Rzymskiego w Radomiu. Stało się to po przeanalizowaniu dokumentów, które wpłynęły do niej 9 lipca. Zawiadomienie o przestępstwie złożył przedstawiciel radomskiej delegatury Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Na razie zwrócono się do tego urzędu o dokumentację i dopiero po uzupełnieniu tego materiału będą podejmowane dalsze czynności. Tutaj musimy wyjaśnić kwestię, bo konserwator wszczął postępowanie o uznanie tego budynku za zabytek. Należy ustalić, czy inwestorzy, właściciele zostali o tym powiadomieni we właściwym czasie czy nie i to będzie rzutować na kwestię ich odpowiedzialności - mówi prokurator Cezary Ołtarzewski.





Rzeczniczka MWKZ Klaudia Obrębska twierdzi, że od momentu rozpoczęcia wyburzania hotelu pracownicy radomskiej delegatury dwukrotnie razem z policjantami odwiedzali teren rozbiórki. - I informowali przebywającego tam wykonawcę o wstrzymaniu i zakazie prowadzenia prac w związku z trwającą procedurą wpisu do rejestru zabytków. I tego samego dnia, czyli 5 lipca, wydano decyzję zakazującą prowadzenia robót - dodaje Obrębska.



Prace jednak były kontynuowane.

Nieruchomość należy do osoby fizycznej - inwestora prywatnego, który dostał pozwolenie na budowę z wydziału architektury Urzędu Miejskiego. W międzyczasie jednak nieruchomością przy radomskim deptaku zainteresował się konserwator zabytków, podjął działania żeby wpisać Hotel Rzymski do ewidencji zabytków.

Na klatkach schodowych burzonych kamienic znajdowały się unikatowe wzory płytek ceramicznych wytwarzanych w radomskiej fabryce Marywil.

Inwestor chce wybudować przy Żeromskiego 15 zespół czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową. Pytani przez nas radomianie widzą w tym sens

- Ta część miasta się bardzo wyludnia, upadają restauracje. Potrzebni są ludzie, którzy tam będą zamieszkiwali - usłyszał nasz reporter.



W XIX i XX w. Hotel Rzymski był jednym z najwytworniejszych hoteli w Radomiu.

Czytaj też: Fangorium, czyli stała wystawa dzieł Fangora powstanie w „Elektrowni” w Radomiu