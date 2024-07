Nawet 8 lat więzienia? Postępowanie prokuratury ws. rozbiórki zabytkowego hotelu w Radomiu RDC 11.07.2024 11:02 Jest postępowanie prokuratury w sprawie rozbiórki Hotelu Rzymskiego w Radomiu. Jak informowaliśmy, zabytkowe kamienice w centrum miasta są w trakcie wyburzania przez prywatnego inwestora. Od marca jednak trwa procedura wpisania budynku do rejestru zabytków.

Rozbiórka Hotelu Rzymskiego w Radomiu w prokuraturze. Inwestor wyburza budynek, który może być zabytkiem (autor: RDC)

Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie rozbiórki Hotelu Rzymskiego w Radomiu. Zawiadomienie w tej sprawie złożył Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Budynek bowiem jest w trakcie procedury wpisania go do rejestru.

- Zawiadomienie dotarło wczoraj po południu, dziś zaczynamy pracę - mówi RDC Monika Gibała, zastępca Prokuratora Rejonowego Radom Wschód. - Z artykułu 108 Ustawy o ochronie zabytków i pieczy nad zabytkami. Artykuł 108 mówi o tym, że kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Po zgromadzeniu materiału będą podjęte dalsze czynności - tłumaczy.





Nieruchomość należy do osoby fizycznej - inwestora prywatnego, który dostał pozwolenie na budowę z wydziału architektury Urzędu Miejskiego. W międzyczasie jednak nieruchomością przy radomskim deptaku zainteresował się konserwator zabytków, podjął działania żeby wpisać Hotel Rzymski do ewidencji zabytków.

- Zgłosiliśmy tę sprawę - informowała RDC rzeczniczka MWKZ Klaudia Obrębska. - Przekazano do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia oraz przekazano stosowne informacje do Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz prezydenta miasta Radomia - tłumaczyła.



Od momentu rozpoczęcia wyburzania zabytkowych kamienic pracownicy radomskiej delegatury mazowieckiego Urzędu Ochrony Zabytków dwukrotnie razem z policjantami odwiedzili teren rozbiórki.

- Informowali przebywającego tam wykonawcę o wstrzymaniu i zakazie prowadzenia prac w związku z trwającą procedurą wpisu do rejestru zabytków. I tego samego dnia, czyli 5 lipca, wydano decyzję zakazującą prowadzenia robot - dodała Obrębska.



One jednak - jak sprawdził nasz dziennikarz - są kontynuowane. Na klatkach schodowych burzonych kamienic znajdowały się unikatowe wzory płytek ceramicznych wytwarzanych w radomskiej fabryce Marywil.

Inwestor chce wybudować przy Żeromskiego 15 zespół czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową. Pytani przez nas radomianie widzą w tym sens

- Ta część miasta się bardzo wyludnia, upadają restauracje. Potrzebni są ludzie, którzy tam będą zamieszkiwali - usłyszał nasz reporter.



W XIX i XX w. Hotel Rzymski był jednym z najwytworniejszych hoteli w Radomiu

Czytaj też: Przebudowa ważnego skrzyżowania w Radomiu. Są zmiany w ruchu w okolicach Maratońskiej i Dębowej