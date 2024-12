Wyburzenie dawnego Hotelu Rzymskiego. Prokuratura umorzyła śledztwo Iwona Rodziewicz-Ornoch 30.12.2024 16:31 Przez lata był jednym z najwytworniejszych hoteli w mieście, teraz nie ma po nim śladu. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie wyburzenia dawnego Hotelu Rzymskiego w centrum Radomia. – Właściciele, którzy zlecali czynności rozbiórkowe, nie mieli świadomości co do tego, że wszczęto postępowanie o wpisaniu na listę zabytków – mówi szef Prokuratury Rejonowej Radom Wschód Cezary Ołtarzewski.

Rozbiórka Hotelu Rzymskiego w Radomiu w prokuraturze. Inwestor wyburza budynek, który może być zabytkiem (autor: RDC)

Śledztwo w sprawie wyburzenia dawnego Hotelu Rzymskiego w centrum Radomia zostało umorzone.

Z ustaleń śledczych wynika, że nie doszło w tej sprawie do przestępstwa.

– Chodzi o to, że właściciele, którzy zlecali czynności rozbiórkowe, nie mieli świadomości co do tego, że wszczęto postępowanie o wpisaniu na listę zabytków – mówi szef Prokuratury Rejonowej Radom Wschód Cezary Ołtarzewski.

Co ciekawe, zawiadomienie o przestępstwie złożył przedstawiciel radomskiej delegatury Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Od momentu rozpoczęcia wyburzania hotelu pracownicy radomskiej delegatury dwukrotnie razem z policjantami odwiedzali teren rozbiórki.

Informowali przebywającego tam wykonawcę o wstrzymaniu i zakazie prowadzenia prac w związku z trwającą procedurą wpisu do rejestru zabytków. Nie mieli jednak kontaktu z właścicielami.

– Mieli kontakt tylko z pracownikami. Wykonawcy kontaktowali się z kolei z właścicielem, który twierdził, że w dalszym ciągu ma aktualne pozwolenie prezydenta na rozbiórkę. Rozumieli to w ten sposób, że jeśli nie zaprzestali tych prac, tylko co jakieś dwa lata prowadzili pewne czynności rozbiórkowe, to w dalszym ciągu to pozwolenie jest ważne – zaznacza prokurator.

Poprosiliśmy o komentarz w sprawie MWKZ. Rzeczniczka konserwatora Anna Śmigielska przekazała, że czekają na uzasadnienie tej decyzji z prokuratury.

Nieruchomość przy ul. Żeromskiego 15 należy do osoby fizycznej, inwestora prywatnego. Jak sprawdziliśmy, do Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Radomiu nie wpłynął żaden wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w tym miejscu.

Hotel Rzymski został zabudowany ok. 1857 roku, przebudowany w 1875. W latach 1881–1886 w budynku hotelu działało atelier fotograficzne Józefa Grodzickiego.

W latach 1906–1945 w budynku hotelu siedzibę miały kolejno kina „Odeon” (do 1933) i „Miraż”. W trakcie II wojny światowej w budynku hotelu mieścił się Niemiecki Dom Żołnierza. W XIX i XX w. był jednym z najwytworniejszych hoteli w mieście.

