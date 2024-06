Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” z nowym budynkiem Anna Orzeł 26.06.2024 20:32 Blisko 900 tysięcy złotych zapłacił samorząd województwa za nieruchomość, która stanie się częścią Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu. W obiekcie najprawdopodobniej powstanie hotel. – Mamy plany na zagospodarowanie tej części i wykorzystanie jej pod działalność merytoryczną – mówi dyrektor instytucji Włodzimierz Pujanek.

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” (autor: FB)

Wcześniej należał do Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej RADPEC, teraz stanie się częścią Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” – samorząd województwa za blisko 900 tys. zł zakupił budynek, w którym prawdopodobnie powstanie hotel.

Pod koniec ubiegłego roku muzeum zyskało działkę, która pozwoliła na budowę parkingu i alternatywnego dojazdu do instytucji.

Jak jednak zapewnia wicemarszałek Mazowsza Rafał Rajkowski, na tym nie koniec.

– W dalszym ciągu prowadzimy rozmowy dotyczące kwestii powiększenia dalszej przestrzeni przylegającej do muzeum. To kolejny kamyczek do ogródka wrzucony, mam nadzieję, że z korzyścią dla rozwoju tej zacnej instytucji kultury, którą jest Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” – mówi.

Muzeum potrzebuje większej przestrzeni m.in. na nowe sale wystawiennicze, ale nie tylko.

– Mamy plany na zagospodarowanie tej części i wykorzystanie jej pod działalność merytoryczną. Przyjeżdża do nas sporo gości, więc będziemy mieli możliwości zrobienia tam części hotelowej – podaje dyrektor instytucji Włodzimierz Pujanek.

Planowana rozbudowa Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” powinna zakończyć się w 2026 roku.

