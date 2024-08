Obchody 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na Mazowszu [PROGRAM] RDC 01.08.2024 06:19 Z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w wielu miejscach całego województwa mazowieckiego odbędą się uroczystości upamiętniające walczących o wolność stolicy i całej Polski. Bohaterów powstańczych walk uczczą m.in. mieszkańcy Ciechanowa, Mławy, Siedlec, Płocka i Radomia.

Parada statków i łodzi na Wiśle w hołdzie uczestnikom Powstania Warszawskiego (autor: RDC)

Mieszkańcy Ciechanowa oddadzą hołd bohaterom Powstania Warszawskiego, zbierając się o godzinie „W” pod pomnikiem Powstańców Warszawskich.

Sygnał do rozpoczęcia uroczystości dadzą syreny, które zawyją w całym mieście o godz. 17:00.

– Następnie o godzinie 18:00 w parafii pod wezwaniem św. Piotra Apostoła odprawiona zostanie msza święta w intencji Powstańców. O godzinie 19:30 odbędzie się koncert w godzinach klubokawiarni przy ul. Warszawskiej 18 – mówi rzeczniczka urzędu miasta Paulina Rybczyńska.

Na scenie wystąpią Szymon Ostromecki, Jakub Wiśniewski i Paweł Jabłoński.

Z kolei w piątek 2 sierpnia w Muzeum Szlachty Mazowieckiej otwarta zostanie wystawa „Ciechanowianie w Powstaniu Warszawskim”. Zostaną na niej zaprezentowane sylwetki 130 mieszkańców Ciechanowa i ziemi ciechanowskiej, którzy walczyli w Powstaniu. Będzie to pierwsza taka prezentacja. Wystawę będzie można oglądać do października.

Radomianie w Powstaniu Warszawskim

Z okazji 80. rocznicy zrywu niepodległościowego delegatura IPN w Radomiu od dziś prezentuje biogramy 15 radomian, którzy brali udział w Powstaniu.

Jednym z bohaterów jest Eugeniusz Stasiecki – zastępca dowódcy batalionu „Zośka”.

– Eugeniusz Stasiecki, pseudonim Piotr Pomian, urodził się i wychował w Radomiu. Tutaj skończył szkołę powszechną oraz państwowe seminarium nauczycielskie. Działał w III Radomskiej Drużynie Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki. Brał udział w walkach września 1939 roku. Od wiosny 1944 roku był oficerem oświatowo-wychowawczym batalionu Armii Krajowej „Zośka”. W Powstaniu Warszawskim był zastępcą dowódcy tego batalionu – mówi Michał Adamczyk z radomskiej delegatury IPN.

Eugeniusz Stasiecki poległ 16 sierpnia 1944 roku podczas natarcia na niemieckie pozycje w okolicach ulicy Stawki. Został pośmiertnie odznaczony Orderem Virtutti Militari.

Obchody PW w Siedlcach

W Siedlcach – podobnie jak w wielu innych miastach tego dnia – w godzinę „W” zawyją syreny alarmowe.

Dodatkowo, jak co roku, mieszkańcy wspólnie spotkają się w centrum i zatrzymają w jednym miejscu, ale tym razem w innym miejscu.

– W tym roku, co jest bardzo ważne, siedlczanie zbiorą się w innym miejscu. Ze względu na remont głównego skrzyżowania Piłsudskiego i Armii Krajowej, gdzie dotychczas zbieraliśmy się, musieliśmy zmienić to miejsce. W tym roku upamiętnienie odbędzie się na skrzyżowaniu przy zbiegu ulic Kilińskiego i Pułaskiego. Jest to jak zwykle inicjatywa środowisk kibicowskich, środowisk sportowych – zapowiada współorganizator i miejski radny Robert Chojecki.

Zbiórka na skrzyżowaniu od godz. 16:45.

Później zaś, o godz. 17:30 na Skwerze Niepodległości w koncercie poświęconym pamięci Powstańców wystąpią Seniorynki.

Mława oddaje hołd Powstańcom

W 80. rocznicę wybuchu Powstania w godzinie „W” mieszkańcy Mławy spotkają się na placu przed pomnikiem Jana Pawła II, by odśpiewać hymn państwowy.

O godz. 17:15 wokół ratusza przejdzie Marsz Pamięci. Z kolei o godz. 17:30 w Miejskim Domu Kultury rozpocznie się koncert pamięci bohaterów.

– Koncert „Powstać, by żyć” poświęcony jest takim mało znanym epizodom z Powstania Warszawskiego, z udziałem powstańczych małżeństw, które choć w bardzo trudnym okresie, jednak były. Śluby stawały się taką namiastką dawnej, przedwojennej rzeczywistości dla tych młodych ludzi. Będzie orkiestra Ludwika Starskiego, aktor Leszek Zduń – mówi dyrektor Edyta Suszek.

Uroczystości 80. rocznicy wybuchu Powstania w Mławie rozpocznie msza święta, która zostanie odprawiona o godz. 16:00 w kościele pw. św. Stanisława biskupa męczennika.

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. Jego militarnym celem było wyzwolenie stolicy spod niezwykle brutalnej niemieckiej okupacji, pod którą znajdowała się od września 1939 r.

