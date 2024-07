Powstaniec płk C. Lewandowski: Nauczyć się wybaczać, ale nigdy nie zapomnieć

Pułkownik Czesław Lewandowski, Powstaniec Warszawski był gościem „Poranka RDC”. We wzruszającej rozmowie opowiedział o swoich wspomnieniach z lata 1944 roku. Mówił także o przebaczaniu swoim oprawcom i pielęgnowaniu pamięci o przeszłości. – Potęgowanie w sobie nienawiści do Niemców po wojnie byłoby potęgowaniem w sobie nienawiści do ludzi – ocenił.