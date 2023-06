„Gdzie ja z dziećmi pójdę?”. Mieszkańcy kamienic apelują o pomoc po pożarze RDC 06.06.2023 16:44 Ewakuowani po pożarze mieszkańcy kamienic przy ulicy Reja i Tybla w Radomiu nie mają gdzie pójść. Nieprędko wrócą do domów, a nie wszyscy mogą liczyć na schronienie u rodziny. Oczekują więc pomocy ze strony władz miasta.

Pożar kamienic w Radomiu (autor: RDC)

Mieszkańcy kamienic w centrum Radomia, w których wybuchł we wtorek pożar, apelują o pomoc do prezydenta. Jak mówią, nie mają gdzie pójść.

Pomoc finansowa

A co na to miasto? Odpowiada rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Radomiu Katarzyna Piechota-Kaim.

- Państwo mogą oczywiście i mają do tego jak najbardziej prawo, mogą się zgłosić do MZL-u i starać się o przydział mieszkania z gminnego zasobu mieszkaniowego - mówi.





Poszkodowani mogą liczyć także na pomoc finansową.

- To jest tak zwane zdarzenie losowe i będą przyznane zapomogi pieniężne. Może to być nawet kilka tysięcy złotych, w zależności oczywiście od stwierdzonych potrzeb. No i jeżeli tak będzie, to taka wypłata może być realizowana bardzo szybko. Ja nie obiecam, że to będzie dzisiaj możliwe, ale niewykluczone. Najdalej jutro - mówi dyrektor radomskiego MOPSu Marcin Gierczak.





Jak dowiedziało się RDC, jedna osoba z ewakuowanych mieszkańców została przewieziona do schroniska. Reszta lokatorów kamienic przy Reja szuka dachu nad głową u swoich rodzin.

Duża akcja strażaków

Ogień, który pojawił się ok. 2 w nocy w kamienicach przy ul. Reja i Tybla, rozprzestrzenił się z jednego budynku na drugi. Strażacy walczyli, by nie zajęła się trzecia kamienica.

– Na przypuszczalną przyczynę zdarzenia jest jeszcze za wcześnie. Strażacy po przyjeździe na miejsce zastali pożar poddasza. Działania był utrudnione ze względu na utrudniony dostęp. Z części jednokondygnacyjnej pożar przeniósł się na część dwukondygnacyjną – mówi rzeczniczka radomskiej straży Ewelina Borcuch.

Ewakuowanych zostało 14 osób. W akcji brało udział 20 zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej.

