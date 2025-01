Prokuratorskie śledztwo po pożarze kamienicy w Radomiu. Zginął mężczyzna Iwona Rodziewicz-Ornoch 02.01.2025 14:52 Jest śledztwo po pożarze kamienicy w centrum Radomia. Po ugaszeniu ognia przy ulicy Wałowej znaleziono w środku ciało mężczyzny. Kamienica była niezamieszkana. Pożar był jednak na tyle duży, że z budynku obok trzeba było ewakuować kilka osób.

Prokuratorskie śledztwo po pożarze kamienicy w Radomiu. Zginął mężczyzna (autor: Osp Wielogóra /FB)

Prokuratura wszczęła śledztwo po pożarze kamienicy w centrum Radomia. Po ugaszeniu ognia przy ulicy Wałowej znaleziono w środku ciało mężczyzny.

- Ustalamy jego tożsamość - mówi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Aneta Góźdź. - Prokurator zabezpieczył do badań sekcyjnych zwłoki ujawnione na miejscu pogorzeliska. Na podstawie opinii biegłego patomorfologa ustalimy, co było przyczyną zgonu mężczyzny - tłumaczy.

- To tutaj to na pewno jakieś badania DNA, będą poszukiwania, ustalania, czy jakieś osoby zaginione zostały zgłoszone. Jeśli był to bezdomny, no to może być tutaj trochę problemów. Zabezpieczony zostały fragmenty odzieży mężczyzny i po to by ubiegły, żeby nam pomóc. Co zabezpieczyć, żeby ustalić, co się wydarzyło - wyjaśnia.



Kamienica przy Wałowej była niezamieszkana. Pożar był jednak na tyle duży, że z budynku obok trzeba było ewakuować kilka osób.

Nie wiadomo co było przyczyną pożaru. Określi to powołany biegły z zakresu pożarnictwa.

