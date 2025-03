Historyczny gmach fabryki broni na sprzedaż. „To jest 100 lat tradycji” Wojciech Kowalczewski 07.03.2025 06:21 Przesądzony los zabytkowego gmachu fabryki broni w Radomiu. Nie ma środków na rewitalizację, więc historyczny budynek będzie sprzedany – taką decyzję podjęła Agencja Rozwoju Przemysłu. O przyszłość gmachu obawiają się mieszkańcy Radomia. – To jest nasza historia, to jest nasza spuścizna, to jest 100 lat tradycji – usłyszał nasz reporter.

Historyczny gmach Fabryki Broni w Radomiu zostanie wystawiony na sprzedaż (autor: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków)

Historyczny gmach fabryki broni w Radomiu zostanie wystawiony na sprzedaż. Powodem jest brak pieniędzy na rewitalizację.

Jarosław Kowalik z Radomskiego Samorządu Obywatelskiego mówi, że sytuacja jest patowa.

– Jeżeli sprzedaż, no to cóż. Wyburzyć nie można, ponieważ jest wpisany budynek do rejestru zabytków. Można go modernizować, ale prywatny inwestor też nie jest w stanie temu w żaden sposób podołać – tłumaczy.

Na właśnie na wniosek Radomskiego Samorządu Obywatelskiego stary gmach po dawnej Fabryce Broni został wpisany do rejestru zabytków. Jarosław Kowalik uważa, że możliwości RSO się wyczerpały i teraz wszystko w rękach polityków.

– Polityków, tych, którzy mają wpływ na stronę rządzącą. Nasza rola społeczna niejako się wyczerpała na tę chwilę. Nie mamy żadnego przełożenia z poziomu Sejmu, z poziomu Rady Ministrów. Tak, oni mogą jedynie tutaj cokolwiek zmienić – mówi.

Radomianie nie chcą, by nieruchomość zniknęła z przestrzeni miasta.

– To jest nasza historia, to jest nasza spuścizna, to jest 100 lat tradycji – usłyszał nasz reporter.

Jeśli nie uda się sprzedać dawnego gmachu fabryki broni, budynek może przejąć miasto. Czekamy na odpowiedź władz Radomia, czy jest zainteresowane przejęciem nieruchomości.

Czytaj też: Z Radomia polecimy do Londynu? Komunikat PPL daje nadzieję