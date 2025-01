Kiedy usterki na dworcu Radom Główny zostaną usunięte? PKP odpowiada

W hali dworcowej PKP w Radomiu od ok. dwóch miesięcy nie działają tablice przyjazdów. Rada miejska interweniowała u prezesa Polskich Kolei Państwowych, a pasażerowie punktują: usterek jest więcej, nie działają również jeden z drzwi prowadzących do hali głównej. – Jest wielki bałagan. Za długo to trwa – powiedzieli naszemu reporterowi. PKP zaś zapewnia, że usterki zostaną naprawione „w najbliższym czasie”.