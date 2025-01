Sprawa rozbudowy wysypiska w Radomiu trafi do WSA. „Dla nas to bomba ekologiczna” Wojciech Kowalczewski 23.01.2025 22:25 Sprawa rozbudowy wysypiska przy ul. Kąkolowej w Radomiu trafi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. To po tym, jak Samorządowe Kolegium Odwoławcze - mimo protestów - zgodziło się na jego powiększenie. - Dla nas to bomba ekologiczna. Mamy już w okresie letnim dużą plagę much, gryzoni, szczurów - mówi Małgorzata Machnio, która od 20 lat mieszka kilometr od wysypiska.

Składowisko odpadów w Radomiu będzie większe (autor: RDC)

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego trafi sprawa rozbudowy wysypiska przy ul. Kąkolowej w Radomiu. Samorządowe Kolegium Odwoławcze zgodziło się na jego powiększenie mimo protestów mieszkańców.

- Jesteśmy zawiedzeni tą decyzją - mówi Katarzyna Fliszkiewicz ze Stowarzyszenia Czysty i Aktywny Radom. - Nie została uwzględniona niezależna ekspertyza, która jasno wskazywała na to, że decyzja środowiskowa na bazie tych sporządzonych badań czy też raportów nie powinna w ogóle zostać wydana. Nikt nie wziął pod uwagę stanowiska eksperta w tej sprawie, pomimo że było bardzo merytoryczne - tłumaczy.



Małgorzata Machnio mieszka od 20 lat kilometr od wysypiska.

- Często czujemy ten odór już w tej chwili, a co będzie, jak będzie prawie 40 hektarów tych śmieci. A przecież my jako mieszkańcy mamy prawo do oddychania świeżym i czystym powietrzem. Dla nas to bomba ekologiczna. Mamy już w okresie letnim dużą plagę much, gryzoni, szczurów - mówi.



Wysypisko przy Kąkolowej i Stepowej powstało w 1988 roku. Poszerzenie składowiska ma dla władz Radomia strategiczne znaczenie, ponieważ kończy się miejsce na obecnym składowisku w tym miejscu.

