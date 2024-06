Składowisko odpadów w Radomiu będzie większe. Mieszkańcy: tu jest ogromny smród Wojciech Kowalczewski 18.06.2024 21:04 Składowisko odpadów przy ul. Kąkolowej i Stepowej w Radomiu zostanie powiększone. Urząd Miasta wydał decyzję środowiskową dla inwestycji, bo jak tłumaczy - inaczej w ciągu roku skończyłoby się miejsce na wywożenie śmieci. Przeciwni są temu natomiast okoliczni mieszkańcy. - Tu już teraz wszystko czuć, a teraz składowisko ma być jeszcze bliżej naszych domów - mówią.

Składowisko odpadów w Radomiu będzie większe. Mieszkańcy: tu jest ogromny smród (autor: RDC)

Jest decyzja środowiskowa dla powiększenia składowiska odpadów przy ul. Kąkolowej i Stepowej w Radomiu.

- Inwestycja ma dla nas strategiczne znaczenie - mówi wiceprezydent Łukasz Molenda. - Mamy coraz mniej miejsca na miejskie odpady - dodaje - Kończy nam się miejsce na obecnym składowisku w tym miejscu. Jeżeli Radkom tej inwestycje by nie przeprowadził, no to w przeciągu roku miasto i okolice nie miałyby gdzie składować swoich odpadów. Musielibyśmy wozić je w Polskę pod warunkiem, że ktoś jeszcze chciał by je przyjąć. No i oczywiście byśmy za to wiele, wiele więcej płacili - wyjaśnia.

Mieszkańcy przeciwni

Przeciwko powiększeniu składowiska protestują okoliczni mieszkańcy.

Tu wszystko czuć, a chcą jeszcze składowisko przybliżyć do naszych domów - mówią.



- Staramy się złagodzić niedogodności - zapewnia wiceprezydent. - Robimy wszystko, czyli tak staramy się obudować, to jest odpowiedni wał, to jest odpowiednia infrastruktura zielona dookoła, która minimalizuje wszelkiego rodzaju niedogodności - wskazuje.



Wysypisko śmieci przy Kąkolowej i Stepowej powstało w 1988 r.

