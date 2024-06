Porodówka w Iłży będzie zlikwidowana? „Liczba porodów cały czas spada” Wojciech Kowalczewski 17.06.2024 21:04 Ważą się losy porodówki w szpitalu powiatowym w Iłży. Przez malejącą liczbę porodów może zostać całkowicie zamknięta. Zadecydują o tym radni powiatu podczas sierpniowej sesji.

Niemowle (autor: Pixabay)

Przez malejącą liczbę porodów w Iłży zamknięta może zostać porodówka w szpitalu powiatowym. O losach oddziału mają zadecydować radni powiatu podczas sierpniowej sesji.

- Od kilku lat bardzo dużym problemem jest malejąca liczba porodów w Iłży. Chociaż oddział ma naprawdę świetny personel i takie kameralne warunki, to liczba porodów w nim cały czas spada - mówi Marcin Genca, rzecznik prasowy urzędu powiatowego w Radomiu.



Liczba porodów w iłżeckim szpitalu oscyluje w okolicach stu rocznie. Zaniepokojony sytuacją oddziału jest burmistrz Iłży Marek Łuszczek.

- No jest to faktycznie oddział, który przez lata był słynny nie tylko tutaj w regionie, ale też w całej Polsce od wielu, wielu lat. Mam nadzieję, że zarząd powiatu radomskiego znajdzie jakiś sposób na to, żeby jednak uniknąć likwidacji tego oddziału, bo niewątpliwie jest ten oddział potrzebny. Źle by się stało, gdyby doszło do likwidacji tego oddziału - mówi.



Jak dodaje burmistrz, urząd w Iłży od lat wspiera miejscowy szpital.

