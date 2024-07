Likwidacja porodówki w Iłży. Do końca roku oddział przestanie działać Adam Abramiuk 09.07.2024 21:18 Oddział ginekologii i położnictwa w szpitalu w Iłży zostanie zlikwidowany. Ma to nastąpić jeszcze w tym roku. – Jeśli teraz nie podjęlibyśmy tych kroków, to za rok mówilibyśmy o zamknięciu całego szpitala – komentuje starosta radomski Waldemar Trelka.

Niemowle (autor: Pixabay)

W szpitalu rejonowym w Iłży zostanie zlikwidowany oddział ginekologii i położnictwa. Ma się to stać do końca tego roku. W zamian najprawdopodobniej powstanie tzw. „ginekologia jednego dnia”. – W ciągu sześciu minionych miesięcy w iłżeckiej placówce na świat przyszło 50 dzieci, a powinno być około dwustu, by funkcjonowanie oddziału miało ekonomiczny sens. Od 1 lipca jest jeszcze gorzej – tłumaczy dyrektor szpitala Joanna Pionka.

– Powinniśmy wykonywać porody fizjologiczne w znieczuleniu, na które niestety nie mamy możliwości ze względu na brak dodatkowych lekarzy anestezjologów i pielęgniarek anestetycznych.

W związku z tym płacimy dodatkowe kary. Bierzemy mniej za poród o około 280 zł – mówi.

Przeciwna zamykaniu oddziału jest radna powiatu Kamila Kaczorowska.

– Obawiam się wielu rzeczy, przede wszystkim utraty pracy przez wykwalifikowany personel. Po drugie społecznego wydźwięku. Dzisiaj okazuje się, że tak łatwo podejmujemy decyzję wciskając jeden guzik, aby przejść do porządku dziennego nad faktem zamknięcia oddziału ginekologiczno-położniczego – uzasadnia.

Zdaniem starosty radomskiego Waldemara Trelki nierentownego oddziału nie da się uratować.

– Ja wiem, że to brzmi źle, że rachunek ekonomiczny, że pieniądze, ale jeśli byśmy teraz nie zrobili pewnych ruchów, to za pół roku, za rok mówilibyśmy o zamknięciu całego szpitala. Dziś mówimy o tym, że mamy pomysł co w to miejsce utworzyć i mam nadzieję, że się uda. To nie znaczy jednak, że problemy w szpitalu znikną – mówi.

Szpital w Iłży ma około pięciu milionów zobowiązań.

Czytaj też: Na Mazowsze nadciąga fala upałów. IMGW ostrzega przed wysokimi temperaturami