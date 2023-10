Będą zabezpieczenia po uszkodzeniu śluzy nad zalewem w Siczkach Wojciech Kowalczewski 31.10.2023 16:12 Będą zabezpieczenia po uszkodzeniu śluzy nad zalewem w Siczkach - dowiedziało się Radio dla Ciebie. W poniedziałek nieznany sprawca przeciął łańcuch piłą na hydrotechnicznym urządzeniu. Tysiące litrów wody wyciekło, zalany został pobliski las.

Zalew w Siczkach będzie zabezpieczony (autor: Piotr Leśnowolski/FB)

Zalew w Siczkach będzie zabezpieczony - dowiedziało się Radio dla Ciebie. To po uszkodzeniu śluzy, do którego doszło w poniedziałek. Nieznany sprawca przeciął łańcuch piłą na hydrotechnicznym urządzeniu. W wyniku tego zdarzenia woda zalała las.

- By nie doszło w przyszłości do podobnych zdarzeń, gmina planuje wprowadzić monitoring i inne zabezpieczenia - mówi burmistrz Jedlni-Letnisko Piotr Leśnowolski. - Zabezpieczenia takie mechaniczne. Nie będzie możliwości takiej, żeby ten łańcuch przeciąć, nawet dostając się do środka. Dodatkowo wprowadzimy jeszcze monitoring - tłumaczy.



Zabezpieczenia mechaniczne będą instalowane w przyszłym tygodniu. Na monitoring zostanie ogłoszony przetarg.

- Gdyby doszło do przecięcia zabezpieczenia w nocy, mielibyśmy do czynienia z katastrofą ekologiczną - mówi burmistrz Jedlni Letniska Piotr Leśnowolski. - Ktoś przyszedł z przecinarką po prostu. To nie jest przysłowiowe spuszczenie komuś powietrza z koła dla żartów, tylko ktoś się do tego solidnie przygotował. No i musiał trochę popracować, bo to nie jest zwykły łańcuch, ale jednak spory element, ciężki do przecięcia - wyjaśnia.



- Celowe niszczenie urządzeń hydrotechnicznych wydawało nam się do tej pory nieprawdopodobne - dodaje burmistrz. - Gdybyśmy powiedzieli, że np. ktoś wycina dwa metry szyny kolejowej, takich rzeczy się dodatkowo nie zabezpiecza. Nie zabezpiecza się linii energetycznych wysokiego napięcia. Też można obciąć przewód. To jest mniej więcej takie porównanie. Nikt tego nie przewidywał i się nikomu w głowie nie mieściło, że można przeciąć główny łańcuch trzymający klapę w śluzie - mówi.

Sprawcy szuka policja.

Czytaj też: Ktoś przeciął piłą łańcuchową śluzę, woda zalała las. „Mamy do czynienia z sabotażem”