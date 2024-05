Jacek Zieliński ze Skaldów odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski RDC 20.05.2024 14:39 Jacek Zieliński ze Skaldów został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury polskiej. Wyróżnienie z rąk prezydenta Andrzeja Dudy odebrał syn muzyka Bogumił Zieliński podczas uroczystości pogrzebowych w Krakowie.

Uroczystości pogrzebowe muzyka, współzałożyciela zespołu Skaldowie Jacka Zielińskiego (autor: Łukasz Gągulski/PAP)

Prezydent RP odznaczył pośmiertnie Jacka Zielińskiego ze Skaldów Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury polskiej.

– To wysokie odznaczenie przyznałem panu Jackowi Zielińskiemu za niezwykłą wartość artystyczną i państwową tego, co tworzył i tego, ale także tego, jak żył jako muzyk, jako członek polskiego środowiska artystycznego, jako jedna z najważniejszych jego postaci w świecie muzyki nowoczesnej, przecież wszyscy wiemy jak bardzo trudnym także i środowiskowo, społecznie, pełnym jak bardzo wielu pokus – powiedział prezydent Andrzej Duda.

W Bazylice św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Krakowie Prezydent @AndrzejDuda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser–Dudą wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych śp. Jacka Zielińskiego.



💬 Żegnamy człowieka, o którym śmiało można powiedzieć, że należy… pic.twitter.com/0ViiHoGFgM — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) May 20, 2024

Żegnanego artystę określił „wielkim idolem pokoleń”, należącym do wąskiego grona twórców polskiego rocka, a zespół Skaldowie nazwał „legendą polskiego rocka, legendą polskiej muzyki rozrywkowej”, jednym z pierwszych i najbardziej fundamentalnych zespołów dla rozwoju polskiej muzyki młodzieżowej, nowoczesnej, który przecierał szlaki dla kolejnych generacji muzyków.

Mówiąc o najwyższym poziomie twórczości Skaldów, dodał, że Jacek Zieliński i jego brat Andrzej byli mulitiinstrumentalistami, ale i kompozytorami, autorami tekstów.

Jacek Zieliński zmarł 6 maja w wieku 77 lat.

„Nauczyli Polaków słuchać muzyki”

Andrzej Duda zwrócił uwagę na wkład zespołu w rozwój muzyki folkowej, góralskiej. – Słynne, wiekopomne w historii polskiej muzyki „Krywaniu Krywaniu”, oparte na jednej z najpiękniejszych góralskich pieśni, należy dzisiaj do kanonu polskiego rocka folkowego – mówił prezydent, zauważając m.in., że „Skaldowie nauczyli Polaków słuchać muzyki, kochać ją”.

Wymieniając tytuły piosenek zespołu, prezydent zaznaczył, że utwory te tworzą historię, a Skaldowie popularyzowali także polską kulturę za granicą, również w trudnych czasach dla kraju.

Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda od dziecka znała Jacka Zielińskiego. Prezydent wspominał, że razem z rodziną Zielińskich mieli okazję do wspólnego świętowania wydarzeń rodzinnych, np. ślubów, urodzin.

Duda powiedział o zmarłym artyście, że był nie tylko wielką gwiazdą muzyki, ale i bardzo dobrym człowiekiem, wspaniałym sąsiadem, kochanym tatą, dziadkiem, ojcem rodziny, opiekunem dzieci i młodzieży, z którymi dzielił się swoim darem i zachęcał do twórczości.

Msza pogrzebowa Jacka Zielińskiego

Msza odbyła się w bazylice św. Michała Archanioła i św. Stanisława Na Skałce, do której bracia Zielińscy uczęszczali od dziecka.

Homilię wygłosił kard. Grzegorz Ryś, pochodzący z Krakowa. – O bardzo trudnych rzeczach potraficie śpiewać w sposób prosty. To wielkość Skaldów, że o wielkich rzeczach w sposób bardzo prosty potraficie mówić – mówił, zwracając się do biorących udział w mszy artystów. Zdaniem kardynała Skaldowie, odkąd istnieją, czyli blisko 60 lat, potrafią poprzez swoją twórczość rozmawiać z ludźmi, dlatego, że sami potrafią ich słuchać.

Ryś podziękował także artystom za to, że dają świadectwo wiary. – Nie jest chyba dzisiaj powszechne, popularne, by artysta tej miary stawał przed Bogiem i śpiewał o Bogu, o Faustynie (…) – mówił hierarcha.

Miłość do całego świata

We wspomnieniach syna artysty, Bogumiła, ojciec pozostał człowiekiem bardzo skromnym, nie zabiegającym o zaszczyty, bardzo ufnym i otwartym. – Był czasem dużym chłopcem, czasem nader naiwnym, ale chyba przez to miał w sobie bardzo dużo radości i miłości i do całego świata, nigdy nie narzekał – powiedział syn i dodał: „Dwie rzeczy, które powodowały, że tato zawsze miał uśmiech w duszy, to słońce i wnuki. Ukochał – żonę Halinkę i muzykę”.

Uroczystości pożegnalnej w bazylice towarzyszyło wykonanie utworów Skaldów. Po południu artysta zostanie pochowany w Alei Zasłużonych na cmentarzu Rakowickim.

Jacek Zieliński – biogram

Jacek Zieliński urodził się 6 września 1946 r. Członek zespołu Skaldowie, założonego w Krakowie, kompozytor, trębacz, skrzypek prywatni młodszy brat Andrzeja Zielińskiego – kompozytora większości utworów Skaldów.

Muzyk był wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia artystyczne, m.in. Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” i Złotym Krzyżem Zasługi.

Grupa Skaldowie powstała w 1965 r. w Krakowie. Jej założycielami byli: Zygmunt Kaczmarski, Janusz Kaczmarski, Feliks Naglicki i Jerzy „Kuba” Fasiński, Andrzej Zieliński (kompozytor większości repertuaru) oraz Jacek Zieliński. Grali klasycznego rocka, rocka progresywnego, góralski folklor, rock'n'rolla, jazz, big-beat oraz muzykę pop.

Czytaj też: Kim jest nowa minister kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska?