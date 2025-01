„Program absolutnie spektakularny”. Sinfonia Varsovia zagra w Brukseli dzieła polskich kompozytorów RDC 08.01.2025 07:42 Dzieła polskich kompozytorów: Grażyny Bacewicz, Henryka Mikołaja Góreckiego i Karola Szymanowskiego zabrzmią dzisiaj w Brukseli w wykonaniu Sinfonii Varsovii. Nadzwyczajny koncert symfoniczny jest jednym z akcentów programu towarzyszącego polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. — Gramy w Bozar, w głównej, najwspanialszej sali koncertowej w Brukseli. Program jest absolutnie spektakularny — powiedział dyrektor Janusz Marynowski.

Sinfonia Varsovia zagra w Brukseli dzieła polskich kompozytorów (autor: Sinfonia Varsovia/FB)

W środę 8 stycznia orkiestra Sinfonia Varsovia zagra w wielkiej sali koncertowej centrum sztuk pięknych Bozar w Brukseli. Jest to jedno z wydarzeń towarzyszących Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej.

— My jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy już w pierwszych dniach Nowego Roku zaistnieć nie tylko jako orkiestra, ale zaistnieć jako ambasador kultury polskiej na świecie. Gramy w Bozar, w głównej, najwspanialszej sali koncertowej w Brukseli. Program jest absolutnie spektakularny. Grażyna Bacewicz i uwertura na orkiestrę symfoniczną. Karol Szymanowski, drugi koncert skrzypcowy, czy wreszcie Henryk Mikołaj Górecki, trzecia symfonia, symfonia pieśni żałosnych — powiedział dyrektor Sinfonii Varsovii Janusz Marynowski.

Z orkiestrą wystąpi ukraińska sopranistka Liudmyla Monastyrska oraz czeski skrzypek Josef Špaček.

Muzyków poprowadzi polska dyrygentka Marta Gardolińska, dyrektor muzyczna Opéra National de Lorraine i pierwsza dyrygentka gościnna Orquestra Simfónica de Barcelona.

Ponad 300 spotkań, 200 wydarzeń i 40 tys. gości

W związku z prezydencją w Radzie Unii Europejskiej w ciągu najbliższego pół roku w naszym kraju odbędzie się ponad 300 spotkań urzędniczych i ministerialnych, w tym 22 nieformalnych rad z udziałem unijnych ministrów. Pierwszym z nich będzie zaplanowane na 21-22 spotkanie ministrów edukacji. Kolejnym, zaplanowanym na 30-31 stycznia, będzie spotkanie ministrów ds. sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. W Polsce nie odbędzie się jednak nieformalny szczyt unijnych przywódców - ten zaplanowano na 3 lutego w Brukseli.

Kolejne prawie 200 wydarzeń to wydarzenia kulturalne, z których pierwszym był uroczysty koncert w Teatrze Wielkim — Operze Narodowej — to on 3 stycznia symbolicznie zainaugurował prezydencję.

Zgodnie z zapowiedziami od stycznia do czerwca nasz kraj ma łącznie odwiedzić ponad 40 tys. gości. Korpus polskiej prezydencji, obejmujący wszystkich urzędników zaangażowanych w jej przygotowanie, liczy 3 tys. osób.

