Uniwersytet Radomski podnosi opłaty za miejsca w akademikach. Od kiedy podwyżki? Anna Orzeł 02.08.2024 07:47 O 10 procent od nowego roku akademickiego wzrosną ceny za zakwaterowanie w domach studenckich należących do Uniwersytetu Radomskiego. Jak tłumaczą władze uczelni, podwyżka jest konieczna i wynika m.in. z rosnących opłat za energię elektryczną i wodę.

Więcej za akademiki w Radomiu (autor: Uniwersytet Radomski)

Uniwersytet Radomski podnosi opłaty za miejsca w swoich akademikach.

Obecnie, w zależności od lokalizacji i standardu, studenci oraz pracownicy naukowi płacą od 400 do 1100 złotych za pokój w akademiku. Jak tłumaczy rektor uczelni, to za mało, by wystarczało na bieżące remonty, wymianę sprzętu i sprzątanie.

– W poprzednich latach nie podnosiliśmy opłat, mimo że po pandemii akademiki funkcjonowały z poważnymi stratami. Odrobiliśmy te straty i teraz stać nas już na bieżące naprawy czy remonty, ale mamy innych źródeł, żeby dokładać do wzrostu cen energii – mówi prof. Sławomir Bukowski.

Uczelnia dysponuje 1133 miejscami w akademikach, ich obłożenie jest stuprocentowe.

Ile za akademik w Radomiu?

Ceny w akademikach Uniwersytetu Radomskiego zależą m.in. od liczby osób w pokoju.

Najmniej kosztuje miejsce w DS „Jedynak” – 400 zł, najwięcej (1110 zł) pokój jednoosobowy typu kawalerka w DS „Bliźniak”.

Dwa akademiki „Wcześniak” i „Walet” mają po 214 miejsc w pokojach jedno- lub dwuosobowych. W tych domach studenckich odpłatność za jedno miejsce w pokoju 2-osobowym wynosi 500 zł. Za pokój 1-osobowy w segmencie 3-osobowym trzeba zapłacić 700 zł. Jedna osoba w pokoju 2-osobowym zapłaci 800 zł

W „Bliźniaku”, który może pomieścić 554 studentów, jedno miejsce w pokoju 2-osobowym typu kawalerka kosztuje 600 zł, pokój 1-osobowy typu kawalerka – 1110 zł. W DS „Jedynak” jest 151 miejsc w pokojach 2,3,4 – osobowych. Tu odpłatność wynosi 400 zł.

Jeśli student lub pracownik mieszka w akademiku z dzieckiem, ponosi dodatkową opłatę w wysokości 150 zł.

