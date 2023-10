Promowanie zawodów technicznych i popularyzacja wiedzy. W Radomiu odbędzie się Piknik z nauką Anna Orzeł 21.10.2023 10:58 Już po raz drugi w Radomiu odbędzie się Piknik z nauką, organizowany przez Federację Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych NOT, Resursę Obywatelską oraz Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości. Impreza odbędzie się jutro i zakończy 35. Radomskie Dni Techniki.

Piknik z nauką w Radomiu (autor: UM Radom)

Promowanie zawodów technicznych i popularyzacja wiedzy to główne cele, zaplanowanego na najbliższą niedzielę, Pikniku z Nauką. Organizatorzy zadbali o to, by w programie nie zabrakło atrakcji i dla dzieci i dla dorosłych.

- Każdy, kto zechce przyjść, znajdzie coś interesujące dla siebie - zapewnia organizator pikniku Paweł Kubicki, dyrektor biura NOT w Radomiu.

- Będą trzy pokazy Centrum Nauki Kopernik, oprócz tego pokazy swoje będą miały: Uczelnia Radomska, Zespół Szkół Elektronicznych, Zespół Szkół Samochodowych. Będzie showroom, VR, czyli wirtualna rzeczywistość. Będzie też wystawa w rynku - mówi Kubicki.

Impreza odbędzie się w radomskiej Kamienicy Deskurów. Początek o 13.00.

