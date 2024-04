15 osób w szpitalu po rozpyleniu nieznanej substancji w szkole w Przasnyszu

Akcja ratownicza w Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu zakończona. W sumie do szpitala trafiło 15 osób, większość to uczniowie. To po tym, jak ktoś rozpylił w placówce nieznaną substancję. Strażakom - mimo 3 pomiarów - nie udało się ustalić przyczyny złego samopoczucia uczniów i nauczycieli.